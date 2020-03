Márciusban rendezik a zongora napját a Müpában

Jakob Lindhagen és Sofia Nystrand koncertje indítja március 29-én a Piano Day, azaz zongora napja programjait a budapesti Müpában – közölte az intézmény.

A Svédországot képviselő Jakob Lindhagen és Sofia Nystrand, művésznevén Vargkvint – előbbi filmzenéi révén is ismert, utóbbi tavalyi albumát az óceán ihlette – együtt találékony hangszerhasználók, akár éneklő fűrészt is bevetnek. Különleges koprodukcióval érkezik vaghy és Kertész Endre, akik most először állnak együtt színpadra közös produkcióban. Vághy Tamás és a számos formációból ismert csellóművész, Kertész Endre egymásra improvizálva töltik majd meg a Zászlóteret zenével.

A délutáni programok közül a zongorista-énekes Tom Adams első magyarországi koncertje áll legközelebb a popzenéhez. A magát zongorán kísérő, azt elektronikával színező Adams klasszikus könnyűzenei dalszerző-előadó, emlékezetes falzett hanggal.

Az eseménysorozat a Fesztivál Színházban zárul egy német és egy olasz produkcióval. Először lép fel Magyarországon a CEEYS, Daniel Selke zongorista és Sebastian Selke csellista, majd Luca D’Alberto zongorista egy hegedűssel és egy csellistával ad filmzenés hangulatú kamarakoncertet.

A zongora napját Nils Frahm hívta életre 2015-ben, Budapest negyedik alkalommal csatlakozik a kezdeményezéshez.

