Látogatóközponttá alakítják a nagymarosi Kittenberger-házat

Megvásárolta és látogatóközponttá alakítja Kittenberger Kálmán Afrika-kutató nagymarosi házát az állam – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón a településen.

Rétvári Bence, aki a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, elmondta, hogy

az Ipoly Erdő Zrt. a családtól vásárolta meg a világszerte ismert Afrika-kutató házát abból a keretből, amelyet a Vadászati és Természeti Világkiállításra biztosított a magyar kormány.

Az államtitkár kiemelte, hogy a fejlesztés két szempontból is jelentős. Kittenberger Kálmán (1881-1958) hat utazása során összesen 16 évet töltött Afrikában, 300 új állatfajt fedezett fel és sok tízezer példányt helyezett el a Magyar Nemzeti Múzeumban. Amit létrehozott, az nemcsak a magyarság, hanem a világ tudományosságát is gyarapította, tevékenységével élenjáró volt a maga korában – fogalmazott.

A fejlesztés azért is fontos – folytatta –, mert a Börzsöny lábánál létrejövő látogatóközpont a diákoknak is élményt nyújt majd, ezáltal közelebb kerülhetnek a természethez.

Rétvári Bence hozzátette: a hely nemcsak Kittenberger Kálmán felfedezéseit mutatja majd be, de küldetése lesz az is, hogy megismertesse a Börzsöny élővilágát, ösztönözve az új generációkat a természet tiszteletére és védelmére. A klímaváltozás időszakában különösen fontos, hogy ez a hely is a fiatalok zöldszemléletének erősítését fogja szolgálni – mondta az államtitkár.

Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy

a villa 1890-ben épült, abban eredeti tárgyak és berendezések találhatók.

Az állami erdőtársaság 85 millió forintért vásárolta meg, a fejlesztés pedig két lépésben történik: először megújítják az épületet és környezetét, a második ütemben pedig oktató- és rendezvénytérrel bővítik, amihez a remények szerint forrás is társul hamarosan.

Megjegyezte: a beruházás jól illeszkedik az Ipoly Erdő Zrt. közjóléti tevékenységéhez.

Heinczinger Balázs (független), Nagymaros polgármestere azt mondta, hogy

több évtizedes álom valósul meg a beruházással, amelyre önerőből nem lettek volna képesek.

Nagymaros olyan „csiszolatlan ékkő”, amely a zöld-, minőségi turizmusra koncentrál – fogalmazott.

Borítókép: Kittenberger Kálmán Afrika-kutató, vadász, gyűjtő háza annak állami megvásárlásáról és az abban kialakítani tervezett oktató- és látogatóközpontról tartott sajtótájékoztató napján Nagymaroson, a Kittenberger Kálmán utcában 2020. március 5-én