Különleges, színházi koncertet ad a Balaton együttes a Trip hajón

A két részből álló műsor első felében a 101 éve elhunyt Ady Endre verseit hallhatja a közönség a zenekar megzenésítésében és előadásában.

A Balaton Ady-műsorában keserédes sanzon, bársonyos melankólia és rock and roll is megtalálható; a megzenésített versek közé tartozik mások mellett A föltámadás szomorúsága, a Ha holtan találkozunk vagy a Nem adom vissza.

Az est második felében ritkán játszott dalok hangzanak el a Víg Mihály által vezetett Balatontól, mégpedig különleges hangszerelésben, az eddigiektől eltérő köntösbe öltöztetve.

Az előadás eredeti időpontja áprilisban volt, de a járvány miatt a koncertet októberre halasztották. Így a mostani alkalom szinte egybeesik a Balaton 40. születésnapjával: az együttes 1980. szeptember 13-án a fővárosi Kulich Gyula téri Pszichiátria udvarán adta első koncertjét, az URH zenekarral közösen.

A Balatont Víg Mihály és Hunyadi Károly alapította, kezdetben a saját szerzeményeiket, valamint Vető János és Kozma György verseit zenésítették meg és adták elő diavetítésekkel egybekötve a BME Bercsényi Kollégiumában, valamint a Kassák Klubban. 1981-ben már a rangos brit New Musical Express zenei szaklap is megemlítette őket. A gitáron játszó és éneklő Víg Mihály később a rövid életű, mára legendássá vált Trabant zenekarnak is tagja lett, amely Xantus János 1984-ben bemutatott Eszkimó asszony fázik című filmjében szerepelt.

A Balaton az Európa Kiadóval közös 1986–1987-es turnéja után a beszüntette működését, majd 1991-ben újjáalakult, és azóta – többször átalakult felállásban – több-kevesebb rendszerességgel koncertezik. Az együttes tavaly jelentette meg legutóbbi lemezét Lassan már… hiába… stb. címmel. Víg Mihály mellett jelenleg Keszei Krisztián (gitár), Dudás Zsombor (dob) és Horváth Gábor (basszusgitár) szerepel a Balatonban.