Kortárs kiállításoknak ad helyet a Nagyházi Galéria új tere

A több mint 36 éves múltra visszatekintő Nagyházi Galéria és Aukciósház idén új nagyszabású projektbe kezd: új térben, egyedi arculattal indít kortárs művészeti galériát.

Kortárs kiállításoknak ad helyet a Nagyházi Galéria és Aukciósház új tere, a Nagyházi Contemporary, amely street art művészek urban art kiállításával nyílt meg Budapesten.

A kortárs műalkotásoknak önálló tér nyílik, amely megbízható szakmai háttérrel, friss szemlélettel, formabontó kiállításokkal és programokkal kapcsolódik be a kortárs művészeti diskurzusba. Céljuk, hogy olyan progresszív és inspiratív közeget hozzanak létre, ahol a gyűjtők közelebb kerülhetnek a kortárs művészethez.

A Nagyházi Contemporary feladatának tekinti a fiatal művészek képviseletét itthon és külföldön valamint a kortárs műtárgyak jelenlétének erősítését a hazai műgyűjteményekben – olvasható a galéria közleményében.

A Nagyházi Contemporary kiállításainak sora egy urban art eseménnyel kezdődött, a résztvevő művészek 2020 globális és társadalmi problémáira reflektálnak. A négy művész – Bakos Zsuzsi (iamsuzie), Fork Imre (Fork), Riez József (Hoek), Viszokai Krisztián (Mr. Zero) – saját változatos alkotói attitűdjüket mutatják meg. A kiállítást a Színes Város Fesztivál szervezője és kurátora, Nádudvari Noémi nyitotta meg.

Bakos Zsuzsi (iamsuzie) 2015-ben fejezte be tervezőgrafikai tanulmányait. Az illusztráció és a grafika mellett graffitivel is foglalkozik. Festett többek között Németországban, Angliában, Dániában, Koszovóban, Horvátországban, Máltán és a Kanári-szigeteken. Részt vett a budapesti Színes Város Fesztiválon is, melynek keretében három falat festett Budapesten, Berlinben és Londonban. Alkotóként két alkalommal is közreműködött a nemzetközi Meeting of Styles graffiti fesztiválon Koppenhágában és Pristinában.

Fork Imre a graffitis háttérrel induló, később art directorként tevékenykedő urban designer már 20 éve fest, ebből 15 éve Fork néven. Több stílusban és formátumban is alkot, melyekre jelentős hatással van az utcai művészet, főként a graffiti világa. Az elmúlt két évtizedben bejárta Európát, évente két-három külföldi rendezvényen vesz részt, csaknem ötven graffitit készít évente és tizenöt-húsz projektben alkot különböző cégek megbízásából. Az ő nevéhez köthető a Budapest Park arculatának megújítása 2017-ben. Részt vett a graffitis világ egyik legnagyobb rendezvényén Dániában a Roskilde fesztiválon, Mr. Zeróval és Fat Heattel képviselve Magyarországot.

Riez József (Hoek) kiállított a B52 Galériában, a Trafóban és a Blitz Galéria egymást követő két aukcióján. A műtermi munka mellett a kétezres évek elejétől különböző megrendelésekre készít falfestményeket. Kiemelt munkái közé tartozik a Dreher Sörgyár új épületének faldekorációja, a Gresham-palota új részlegének szecessziós falfestése, valamint az érdi kézilabdacsarnok teljes dekorációs festése, a Vasas-stadion teljes dekorációs festése, Kecskeméten a Cifrapalota melletti tűzfal megfestése a város 650. évfordulója alkalmából. Kaposváron Rippl-Rónai József egyik csendéletét festette tűzfalra, de a Weiss Manfréd-villa belső tűzfala, Német utcai mesefal, valamint a Gozsdu-udvarban található menekült kislány monumentális arcképe is a nevéhez fűződik.

Viszokai Krisztián (Mr. Zero) 1994-ben kezdte utcai művész pályafutását, azóta folyamatosan fest, rajzol, terveket készít. Több stílussal is kísérletezett; a képregénykarakterektől a három dimenziós betűfestésen keresztül a murálokig. Festményei a berlini Wheel to Walltól, a Las Vegas-i The Linq Mural Projecten keresztül Párizsig a Magyar Nemzeti Galéria falain át több kortárs művészeti fesztiválon is láthatók voltak. Mára leginkább klasszikus betűfestészetéről és egyedi karaktervilágáról ismert.