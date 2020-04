Kortárs irodalmi művek felolvasására tett közzé felhívást a Petőfi Irodalmi Múzeum

A COVID-19 vírussal kapcsolatos intézkedések, a sportra is keményen rányomták a bélyegüket. A Castrum SC Kapuvár vezetősége, azonban most is remekül használja ki az egyesület lehetőségeit, és szakmaiságát. A mesterek rendszeres online edzéseket, és időbeosztásos zsákmunkával tartják kondícióban a versenyzőket.