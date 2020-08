Káel Csaba: Magyarországon nem állt le a filmes élet

Az elmúlt hónapokban is azon dolgoztak, hogy a mintegy húszezer hazai szakembernek folyamatos munkát biztosítsanak – mondta Káel Csaba szerdán a 10. születésnapját ünneplő budapesti Origo Filmstúdióban.

A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: újraindult a nemzetközi filmek forgatása Magyarországon, az Origóban jelenleg három nagy produkció, a Dűne, az UWOMT (The Unbearable Weight of Massive Talent), valamint a Birds of Paradise forog. Káel Csaba kiemelte: a Nemzeti Filmintézet a nemzetközi produkciók leállása idején a hazai filmek előkészítésén, pályázatok kiírásán dolgozott.

„Magyarország számára a filmipar kiemelt stratégiai ágazat, 2019-ben a közvetlen filmgyártásra fordított összeg meghaladta a 164 milliárd forintot, ami 49 százalékkal nagyobb összeg az előző évhez képest. A nemzetközi produkciók számára kedvező lehetőségeket biztosítunk, 30 százalékos az adóvisszatérítés, a hazai szakemberek rendkívül tapasztaltak, az ország természeti és épített környezete kiváló lehetőségeket nyújt a filmfogatásokhoz” – sorolta Káel Csaba.

Hollywoodi sztárok sora forgatott Magyarországon

Kitért arra, hogy

az elmúlt tíz évben mások mellett Angelina Joli, Bruce Willis, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger és Will Smith is dolgozott az Origo Filmstúdióban,

ahol 43 nemzetközi produkció készült, köztük a Die Hard – Drágább, mint az életed, az Inferno, a Szárnyas fejvadász 2049 és a Terminátor: Sötét végzet.

Mint elhangzott,

az Origo Filmstúdió területére az Egyesült Államokból érkező filmesek csak két negatív koronavírusteszt felmutatásával léphetnek be. A stábtagokat heti egyszer szűrik, de vannak olyanok is, akiket hetente háromszor.

A szerdai eseményen átadták a magyar filmesek előtt tisztelgő magyar Csillagösvényt, amelyre először kilenc Oscar-díjas neve került fel: Kertész Mihályé, Lukács Pálé, Rózsa Miklósé, Rofusz Ferencé, Szabó Istváné, Nemes Jeles Lászlóé, Deák Kristófé, Zukor Adolfé és Vajna Andrásé.

Szeptemberben indul az Oscar-díjas Deák Kristóf thrillerjének forgatása

Egyikük, Deák Kristóf, a 2017-ben Oscar-győztes rövidfilm, a Mindenki rendezője felavatta a magyar vonatkozású Oscar-díjak jelenleg 51 nevet tartalmazó falát. Az első név ezen a listán Sándorházi Vilmosé, aki William S. Darling néven 1933-ban kapott Oscart a Kavalkád című film látványtervezéséért, az eddigi utolsó pedig Steve Bognaré, aki idén Az amerikai gyáregységért vehette át a legjobb dokumentumfilm díját.

„A tábla emlékeztessen arra minket, hogy a helyén kezeljük a hármas kincset, ami nekünk van: a világ élvonalába tartozó szakembereket, a színvonalas oktatást és elődeink örökségét” – hangsúlyozta Deák Kristóf. Szólt arról, hogy most készül első játékfilmje, Az Unoka munkacímű mozi forgatására, amely egy csavaros thriller lesz. „A forgatás a tervek szerint szeptemberben indul, és 2021 nyarán egy nagy fesztiválon lehet a bemutató”.

Kiállítás emlékezik Hollywood híres magyarjaira

Megnyílt egy minitárlat is, amely a régi Hollywoodot megalapító Adolf Zukor, illetve Andy Vajna emléke előtt tiszteleg, egykori irodájuk replikáival és személyes tárgyaikkal.

A sajtórendezvény része volt egy kerekasztal-beszélgetés is Káel Csaba, Deák Kristóf, Kemény Ildikó, a Dűne és a Birds of Paradise producere, valamint Howard Ellis, a Mid Atlantic Films tulajdonosa részvételével – utóbbi cég forgatja az Origóban a Nicholas Cage főszereplésével készülő UWOMT-ot.

„A járvány átírta a filmek tervezését, költségvetését, és újradefiniálta azt is, hogy nézzen ki egy forgatási nap” – szögezte le Howard Ellis. Kemény Ildikó kitért arra, hogy a stábok és a munka biztonságára fordított összegek megnőttek, a munka lelassult. Hozzátette: az Origo Filmstúdióban a reggeli munkakezdéshez kötelező egy online teszt megnyugtató kitöltése, testhőmérséklet-mérés a kapunál, valamint különböző minőségű maszkok viselése a forgatáson.

Káel Csaba kitért arra, hogy a magyar filmszakma 10 milliárd forintos állami költségvetési támogatást kapott, ehhez jön a televíziós és streamingelhető műfajokra plusz hétmilliárd, ami az eddigi legnagyobb összeg, amit a hazai mozgófilmes szakma kapott.