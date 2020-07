Ifj. Placido Domingo írta a Virtuózok főcímzenéjét

Ifj. Placido Domingo írta a főcímzenét a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor hatodik évadához, amely a Visegrádi Négyek tagállamai (Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia) mellett Szerbia tehetségeit is bemutatja majd.

A Virtuózok idei műsorfolyama kilép a határokon túlra, ezzel már öt ország tehetségei mutathatják meg a tehetségüket 70 milliós közönség és komoly nemzetközi zsűri előtt – mondta el az M1 aktuális csatorna keddi adásában a Virtuózok alapítója.

Peller Mariann hozzátette,

mindegyik országból négy-négy fiatal tehetség kerül be a Virtuózok V4+ Közös nyelven zenélünk című műsorfolyamba; a mostani, nemzetközi mezőnyben az eddigi győztesek is indulhatnak.

A jelentkezési korhatár a zenész szólistáknál 18 év, az énekeseknél 20 év lesz; a nevezéseket vasárnapig várják a jelentkezes.virtuozok.hu weboldalon.

A négy-négy indulót mindegyik országban nemzeti zsűri választja ki, majd a műsorfolyam nemzetközi zsűrijében a résztvevő országokat egy-egy zsűritag – Magyarországról Miklósa Erika operaénekes – képviseli – számolt be Peller Mariann.

Ifj. Placido Domingo elmondta:

azért fontosak a Virtuózokhoz hasonló tehetségkutatók, mert sok fiatalt inspirálnak, megmutatják, mit lehet elérni már ifjú korban is, persze csak sok-sok munkával.

A Virtuózok ráadásul az emberi oldalát is felmutatja a zenélésnek, és arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak a pop-, hanem a klasszikus zenében is komoly eredményekre lehet jutni már fiatalon – emelte ki a spanyol zeneszerző.

Ifj. Placido Domingo elmondása szerint a Virtuózok hatodik évadának általa írt főcímzenéjét hétfőn vették fel, és elégedett az eredménnyel.

Mint megjegyezte, egy hollywoodi stílusú, erőteljes és nemes, klasszikus dallamot komponált a műsorhoz.

Peller Mariann hozzáfűzte: a Budafoki Dohnányi Zenekarral, Hollerung Gábor vezényletével rögzített darab „olyan főcím lesz, amire mindenki emlékezni fog”.

A főcímzenéből később egy kibővített változat is készül, amelyet a tervek szerint id. Placido Domingo vezényel majd a Virtuózok fináléjában.

Eközben tárgyalások folynak arról, hogy

Spanyolországban is elinduljon a Virtuózok, az ottani műsorban ifj. Placido Domingo is zsűrizik majd

– mondta el Peller Mariann.

Borítókép: Plácido Domingo spanyol operaénekes (b) és fia, ifjabb Plácido Domingo a szegedi Szent Gellért Fórum ifjúsági és sportcentrum nyitókoncertjén 2019. augusztus 28-án este