Határozatlan időre bezár a Magyar Nemzeti Múzeum

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen betegség mindent széjjeltépett. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, testvérem, vejem, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, FÜZI NÁNDOR szili lakos életének 66. évében, türelemmel viselt, súlyos betegségben örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. március 19-én 13 órakor kísérjük a szili temetőben. Előtte engesztelő szentmise 12.15 órakor a helyi templomban. Hálás szívvel köszönjük Dr. Kollár Gábornak, asszisztensének, Alízkának, Dr. Laszip Ilonának, asszisztensének, Reninek és Dr. Czumbil Norbertnek a gondoskodó szeretetét. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, sírjára a szeretet virágait elhelyezik, és gyászunkban velünk éreznek. „Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak. Csak a bánat és könny marad utánad. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, apósom, nagypapánk, élettársam és rokonunk, ID. VARGA JENŐ volt cakóházi lakos életének 83. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 18-án, szerdán 13 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága nagymamánk, dédink és rokonunk, HORVÁTH ÁGOSTONNÉ szül. Czirfusz Matild kónyi lakos életének 91. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 18-án 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló unokái és családjuk

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne zavarjátok édes álmomat. Boruljatok le halkan, csendesen, és gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem. Ha majd rátértek ti is erre az útra, megyek elétek, találkozunk újra. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Édesanyánk, Mamikánk, Anyósunk, Rokonunk, GERENCSÉR GÉZÁNÉ szül. Szalai Irén kapuvári lakos szerető szíve 2020. március 9-én megszűnt dobogni. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 19-én, csütörtökön szentmisével egybekötve lesz 15.30 órakor a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Minden elmúlik, mint az álom, Elrepül, mint a vándormadár, Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár. (Schiller) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MONOSTORI AURÉL életének 77. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. 03. 18-án 14 órakor a Szentlélek-templom altemplomában lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak, és kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család

„Úgy volt ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem, édesanyánk, testvérünk, sógornőnk és rokonunk, HORVÁTH FERENCNÉ szül. Hajnal Éva volt kajárpéci lakos életének 68. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 19-én, csütörtökön 15 órakor lesz a ménfőcsanaki Koroncói úti temetőben. Engesztelő szentmise 14.15 órakor a helyi katolikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom, sógorunk és rokonunk, VARGA ÁGOSTON életének 73. évében váratlanul elhunyt. Temetése március 18-án, szerdán 15 órakor lesz a dunakiliti temetőben. Az engesztelő szentmisére 14.15 órakor kerül sor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, SZABÓ FERENC barbacsi születésű, csornai lakos életének 66. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 18-án 13 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerető férjem, fiam, édesapám, testvérem és rokonunk, ANTAL LÁSZLÓ életének 54. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 19-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győri Templom úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk ILLÉS JÓZSEF halálnak 3. évfordulójára. Annyira szerettem volna még élni értetek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, s féltve vigyázom minden lépteket. Emlékezik: feleséged, gyerekeid, unokáid

Fájó szívvel emlékezünk, LUKÁCS LÁSZLÓ halálának évfordulójára. 1 éve, hogy lelked messze jár, de a mi szívünk most is nagyon fáj. Este, ha lefekszünk, rád gondolunk és reméljük, hogy veled álmodunk. Ha eljön az új nap, hozzád elmegyünk, hisz nem hagytál el minket, csak elmentél csendesen. Kérjük, az Istent, hogy jól bánjon veled, és helyettünk az angyalok simogassák őszülő fejed. Örökké szerető Feleséged, Fiaid, Menyeid, Unokáid és Dédunokád

ID. PÓCZA FERENC halálának 40. évfordulójára emlékezünk. Soha el nem múló fájdalommal őrizzük emlékedet. Fiad: Jani és családja

Mély fájdalommal emlékezem drága szerettem CSIZMAZIA LÁSZLÓ halálának 3. évfordulóján Három éve még együtt ébredtünk, három éve még egymást féltettük. De szerető szíved leállt, azóta lett számomra szomorú ez a világ. Néha tudni kell könnyek nélkül sírni, semmit sem szólni, csak csendesen tűrni. Fájni kell a szívnek, ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet. Örökké emlékezve Rád szerető feleséged

Az életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Fájó szívvel emlékezünk ÁRNICS ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban megfogja kezed. Hogy mennyire fontos volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled. Szerető társad: Irén és családja. Unokáid: Panka, Tamás, Ádám, Bálint

Fájó szívvel emlékezünk NAGY GYULÁNÉ Aranyosi Zsuzsanna halálának 10. évfordulóján. ,,Arca még mindig itt lebeg szemem előtt, igen, most is határozottan látom Őt. Könny szökik szemembe, hogyha rá gondolok, bár tudom, álmát vigyázzák angyalok. Rengeteg emlék, hiányzol nagyon, de ide már sosem térhetsz vissza, tudom. Hiába várlak Téged, talán jobban mint rég, az otthonod a végtelen csillagos ég. Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már, nekem is mennem kell hát utamon tovább. Az út, melynek végén találkozom Veled.... Szememben mindig élsz, sosem feledlek. Szerető férjed, fiaid, menyeid, unokáid: Aphrodité, Alex, Milán és mindazok, akik szerettek.