Először lép fel Magyarországon a világhírű grúz szoprán (videó)

Először lép fel Magyarországon a világhírű grúz szoprán február 22-én, az Opera ünnepi műsorának sztárvendégeként. Az est programjában, amely több műrészlettel is utal az intézmény aktuális Keresztény Évadának tematikájára, az Opera együttesei és szólistái is közreműködnek.

Grúziai bemutatkozását követően Nino Machaidze 2005-ben lett a milánói Scala akadémiájának növendéke, majd egy évvel később debütált a patinás dalszínházban az Ariadné Naxoszban egyik nimfájaként – Komlósi Ildikóval közös produkcióban.

Az akadémia elvégzése után a nemzetközi áttörést Az ezred lányában Marie szerepe hozta meg a fiatal énekesnőnek a milánói és római színpadokon, amit 2008-ban egy emlékezetes beugrás követett, mikor a Salzburgi Ünnepi Játékokon Gounod Rómeó és Júliája női főszerepében lépett fel nagy sikerrel a gyermekét váró Anna Netrebko helyett. Az azóta eltelt bő évtizedben – a megjelenése miatt a sajtóban az opera Angelina Jolie-jaként is emlegetett – Machaidze csaknem a világ valamennyi rangos dalszínházában megfordult már, széles repertoárján pedig Mozart, a belcanto és a francia nagyopera szerzői ugyanúgy megtalálhatók, mint Massenet, Verdi, Puccini és a verizmus már-már kötelezőnek mondható szerepei. Az énekesnő az Erkel Színházba is változatos programmal készül, többek közt A szicíliai vecsernye, a Ruszalka, a Bohémélet és a már említett, emblematikus Rómeó és Júlia egy-egy áriáját is hallhatja a közönség.

A program összeállításánál a keresztény kultúra zavarba ejtő gazdagsága okozhatott volna gondot, hisz minden mű ezer feltűnő vagy rejtettebb szállal kapcsolódik hozzá.

Ókovács Szilveszter főigazgató ezért inkább a nagyböjtöt megelőző utolsó farsangi szombat vidámságát vette alapul: dinamikus, erőteljes számokból állította össze a programot, amelyet csak ellenpontoz néhány lírai, az opera világában óhatatlanul jelen lévő szép-szomorú pillanat. A gála zárásaként pedig az a nagy formátumú Mefistofele-részlet hangzik el hangversenyszerűen, amelynek falakat szétfeszítő erejéből mintha az Ybl-palotába történő visszatérés vágya is kiérezhető volna: Boito operáját csak ott tudják színpadi előadásban játszani.

Az esten, melyet Almási-Tóth András művészeti igazgató és Solymosi Tamás balettigazgató állít színpadra, valamint Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényel az Opera Zenekar és Énekkar élén, Boncsér Gergely és Kálmándy Mihály is színpadra lép, akik A lombardok, a Bánk bán és a Tosca, egy-egy, a Keresztény Évad tematikájába illeszkedő áriáját adják elő, míg az Opera Énekkar az Otello Tűzkarában és a Mefistofele Prológjában működik közre.

Az idei gálán kiemelt szerephez jut a Magyar Nemzeti Balett, amely Haydn A teremtés című oratóriumának nyitányára Rujsz Edit, ifj. Johan Strauss Éljen a magyar! című polkájára pedig Venekei Marianna koreográfiáját mutatja be, de bravúros részletek láthatók A diótörőből is. A balettszámokban közreműködik Melnik Tatiana, Leblanc Gergely, Majoros Balázs, Carulla Leon Jessica, Felméry Lili, Pokhodnykh Ellina, Balázsi Gergő Ármin és Timofeev Dmitry, valamint a Magyar Nemzeti Balett tánckara. Ugyancsak fellépnek a gálán a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei, akik Mráz Kornélia és Vetési Adrienn koreográfiáit mutatják be Csajkovszkij, Schubert és a Taalbi Brothers műveire.

Borítókép: Nino Machaidze grúz szoprán