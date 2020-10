Együttműködik a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Filmintézet

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Nemzeti Filmintézet (NFI). A megállapodás célja a filmes turizmus fejlesztése, a külföldi produkciók magyarországi forgatásának ösztönzése és a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók minél hatékonyabb összekapcsolása az általános turisztikai országmárka építéssel – közölte az MTÜ

A közlemény szerint a magyar filmipar fellendítése nem csupán nemzetgazdasági hozzájárulása, hanem országimázs építő hatása miatt is nemzeti érdek.

„Különösen erős turisztikai imázsépítési lehetőséget jelent, amikor Budapest és Magyarország szerepel a filmvásznon, bemutatva hazánk kulturális értékeit”

– írták.

Kitértek arra is: a külföldi filmstábok számára ideális forgatási helyszín Magyarország a felkészült szakemberek, a fejlett infrastruktúra, a tájak, a városok változatossága miatt.

A két szervezet szerint

kiemelt törekvés az is, hogy Magyarország a jövőben minél több „vörös szőnyeges” esemény, filmbemutató házigazdája legyen.

Az európai filmpremierek helyszíne jellemzően London egy ikonikus mozija, így „egy-egy premiert Budapesten rendezni már önmagában is pozicionáló értékkel bír”.

Mint írták, a filmes turizmus és a turisztikai imázsépítés összekapcsolására kiváló példa a Gemini Man című film 2019-es vörös szőnyeges közönségbemutatója – amelyen Will Smith mellett Ang Lee és Jerry Bruckheimer is részt vett – és a hozzá kapcsolódó háromnapos eseménysorozat, amely új szemszögből mutatta be Budapestet.

A közlemény idézi Káel Csabát, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, az NFI igazgatóságának elnökét, aki elmondta, hogy a filmipar Magyarországnak óriási hasznot hoz, tavaly a magyar filmgyártás rekordot döntött, a közvetlen filmgyártásra fordított összeg elérte 164 milliárd forintot.

„Minden egyes nálunk forgatott produkció azonban további bevételeket hoz, a nemzetközi sztárok jelenléte pedig hatalmas PR-értékkel bír”

– fogalmazott.

Kiemelte: a megállapodás célja, hogy a filmipar és a turizmusért felelős intézmények hatékony együttműködésével Magyarországot biztonságos forgatási helyszínként és turisztikai célpontként egyaránt népszerűsítsék.