Az SZFE új vezetői mostantól az egyetem megújítására koncentrálnak

Mivel a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) munkavállalóinak sztrájkbizottsága és az „egyetemfoglalók” is elutasították az SZFE új vezetése által felajánlott megállapodást, az új vezetők mostantól kizárólag az egyetem teljes megújításával kapcsolatos feladatokra koncentrálnak.

Csütörtökön az egyetemfoglalók ellenállása miatt az SZFE új kancellárja, Szarka Gábor nem tudta megkezdeni feladatai ellátását az intézmény Vas utcai kancellári irodájában – jelentették be csütörtöki közleményükben az egyetem újonnan kinevezett vezetői.

Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes, Zalán János megbízott oktatási rektorhelyettes és Szarka Gábor kancellár ezért az SZFE fenntartói kuratóriumának egyetértésével hangsúlyozták:

„a mai alkalom is bizonyítja, hogy minden erőfeszítésünk ellenére az egyetem jogszerűen kinevezett új vezetése a hivatali munkavégzésben akadályoztatva van”.

Mint hozzátették, a vis maior helyzet miatt csütörtökön írásban fordulnak a fenntartói alapítvány kuratóriumához, hogy az SZFE vezetése számára jelöljön ki új helyszínt a munkavégzésre.

Az egyetemfoglalók által birtokba vett épületek működtetéséért, az abban folyó eseményekért és oktatási tevékenységért az intézmény vezetése a mai naptól nem vállal felelősséget, az egyetemfoglalást nem tartja a véleménynyilvánítás legitim formájának, ezért azt elutasítja

– áll a közleményben.

Az új vezetés az SZFE épületeinek üzemeltetését az adott körülmények között igyekszik a bent lévő munkavállalókon keresztül továbbra is biztosítani, amíg erre mód és lehetőség van.

A közlemény hangsúlyozza:

„a tanulmányi félév elismerésének sorsa immár az egyetemfoglalók kezében van”.

Miután a jelenleg folyó oktatási tevékenység tantervi megfelelőségét és tartalmát hivatalosan felügyelni és igazolni képes vezető október 1-je óta nem tartózkodik az egyetem épületében, ezért az SZFE vezetése nem vállal felelősséget az oktatás szakmai tartalmáért.

Mint közölték, az SZFE új vezetése az egyeztetési erőfeszítések kudarca után mostantól kizárólag az egyetem teljes megújításával kapcsolatos feladataira koncentrál.

„A felajánlott párbeszéd és együttműködés lehetőségének az egyetemfoglalók által történő merev elutasítása miatt most felhívást intézünk az egyetem valamennyi polgára, hallgatója, oktatója és munkavállalója felé, hogy legyenek részesei ennek a megújulásnak. Ezzel kapcsolatban hamarosan személyesen is megszólítjuk az egyetem valamennyi polgárát” – jelentették be.

Az új vezetés ugyanakkor felhívja a magyar kulturális élet valamennyi szereplőjét, illetve a kultúrát szerető magyar embereket is arra, hogy biztosítsák támogatásukról a színház és filmművészeti képzés megújításának erőfeszítését, legyenek annak aktív részesei.