Az emberiség egyik legfontosabb találmánya előtt tiszteleg a jövő év

Az ENSZ 75. közgyűlésén fogadták el a Nemzetközi Üvegszövetség előterjesztését, amelynek értelmében 2022-t az üveg nemzetközi évének nyilvánították.

Az ENSZ döntésének értelmében 2022 az üveg nemzetközi éve, vagyis az emberiség legfontosabb, leginnovatívabb, legsokoldalúbb találmányának, az üveg alapanyagának kontinenseken átívelő globális ünnepe lesz. A tervek szerint a magyarországi programokért felelős Bohus-Lugossy Alapítvány a Kortárs Üvegművészetért tagjai az oktatási anyagok fejlesztése mellett workshopokat, kiállításokat és konferenciákat valósítanak majd meg országszerte.

A Magyar Üvegművészeti Társaság könyvének jubileumi, 25. kiadásában áttekintést kaphatunk a magyar üvegművészetről a kezdetektől egészen napjainkig.

Az ENSZ 75. közgyűlésén, 2021. május 18-án fogadták el a Nemzetközi Üvegszövetség, vagyis az ICG előterjesztését, amelynek értelmében 2022-t az üveg nemzetközi évének nyilvánították.

Az üveg 3500 éve kíséri az emberiséget a fejlődés útján. Mára mindennapjaink meghatározó anyagává, valamint a fenntartható fejlődés, vagyis a jövőnk zálogává vált.

Az üveg innovációs lehetőségei gyakorlatilag végtelenek, ezért a technológia és a tudomány fejlődésének esszenciális alapanyaga, amely újrahasznosítható és környezetbarát is, így támogatja a 2030-as klímavédelmi célok elérését.

Darabos Anita, a Magyar Üvegművészeti Társaság elnöke elmondta, a magyar kormány társszervezésében megszületett ENSZ-határozat tudományos kutatók, oktatók, alkotók és egyetemi diákok ezreit fogja globálisan támogatni az üveg területén végzett úttörő munkájukban, valamint az ismeretterjesztésben és a nemzetközi szakmai kapcsolatok építésében.

Az üveg anyagának tudományos kutatása és fejlesztése nagy múltra tekint vissza Magyarországon. Számos világraszóló szabadalomra, innovációra lehetünk büszkék, amelyeket meg kell ismertetnünk a szélesebb hazai és nemzetközi közönséggel – fogalmazott.

Hozzátette, bíznak abban, hogy a széleskörű ismeretterjesztés hatására minél több pályaválasztó fiatal fog az üveg csodálatos világa, az üveg tudománya és művészete felé fordulni.

Aki már látta az üveg izzását, sosem felejti el

Az üveg nemzetközi éve keretében a magyarországi programokkal megbízott alapítvány széleskörű együttműködésre törekszik az oktatás, a tudományos kutatás, valamint a kulturális és a technológiai szektor szereplőivel.

A programsorozatra általános- és középiskolai kiegészítő oktatási anyagokat fejlesztettek szakmai partnerekkel, hogy a gyermekeket és a pályaválasztás előtt álló fiatalokat közelebb hozzák az üveg anyagához.

Tervezés alatt áll egy mobil üveghuta, vagyis egy mozgatható, az üveg anyagát előállító műhely is, amelyet az ország bármely pontjára el tudnak majd vinni.

Utolsó pillanatban vagyunk, hogy meg tudjuk őrizni az évszázados kézműves üvegművészeti és üvegipari hagyományokat – emelte ki Darabos Anita.

A hagyományőrzéshez kapcsolódóan 2022-ben rendezik meg a Műcsarnokban az öt hónapig tartó II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalont, amelynek témája szintén az üveg lesz. Emellett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel üvegművészeti workshopokat, kiállításokat és konferenciákat valósítanak meg, a jövőre nyitó Magyar Zene Házával közösen pedig zeneszerzői pályázatot írnak ki. Egyeztetés alatt áll továbbá egy köztéri üvegszobrászati és installációs pályázat, valamint egy üveg gyalogoshíd tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos pályázat kiírása is.

Jubileumi könyvkiadással is tisztelegnek az üveg előtt

Megjelent a Magyar Üvegművészeti Társaság könyvének jubileumi, 25. kiadása is, amelynek legfőbb célja, hogy ennek a csodálatos anyagnak újabb és újabb oldalát mutassa meg. A nyílt nappal egybekötött bemutatón kerekasztal-beszélgetést is szerveztek az alkotókkal, a diákokkal és a művészettörténészekkel. Ezenkívül a gyakorlatban is megmutatták az üvegolvasztás fortélyait.

Az üveg nem csupán ablaküvegnek, pohárnak vagy palacknak való anyag. Annyi mindent lehet az üvegből gyártani, hogy azt a laikusok nem is gondolnák. Ez az anyag egy különleges, hidegen és melegen is megmunkálható, átlátszó, csillogó csoda, a drágakövek utánzására is alkalmas szépség – hangsúlyozta Darabos Anita.

A jubileumi kiadásban történelmi áttekintést is adnak az üvegről, valamint szó esik a Magyar Üvegművészeti Társaság születéséről, illetve az alapító tagokról, köztük Jegenyés Jánosról, Gaál Endréről, Buczkó Györgyről, Kertészfi Ágnesről és Bodnár Inkéről is.

Borítóképünk illusztráció