A táncművészeket is inspirálta az Európa című dal feldolgozása (videó)

A táncművészeket is inspirálta az Európa című dal feldolgozása, amelynek mondanivalóját saját mozdulataikkal közvetítik a nézőknek az Európa 2020 – Táncosok összefogása Európáért elnevezésű kezdeményezésben.

Nagy Szilárd és Ragány Misa Európa-feldolgozása új videóklipben lesz látható, amelyet az énekesek és táncosok közösen alkottak meg. A kezdeményezésben 29 táncos vett részt, mások mellett Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas magyar táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója, valamint Vári Bertalan Harangozó-díjas táncművész, koreográfus – közölték a szervezők.

A projekt koncepciója az volt, hogy a lehető legtöbb táncstílus képviselője megmutassa magát, ezzel is ízelítőt adva a rendkívül színes magyar tánckultúrából. Fontos szempont volt az is, hogy a neves művészek mellett bemutatkozhassanak pályakezdő tehetségek is.

Borítóképünk kivágás a fenti videóból