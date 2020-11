A neten követhetik az érdeklődők az idei Héttorony Fesztivál programját

A pénteki gálaműsor és a csütörtöki programok is online nézhetők lesznek.

Biztonsági okokból idén kizárólag magyar művészek lakják be Makovecz Imre tereit. A Kakasdon, Siófokon, Százhalombattán és Budapesten készült közönség nélküli felvételeket csütörtökön a www.hettoronyfesztival.hu weboldalon lehet majd megtekinteni. A fesztivál fellépői között lesz a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Sebestyén Márta, aki önálló koncertje után még a Szent Efrém Férfikarral is színpadra áll, a Prima és kétszeres Artisjus-díjas Palya Bea, valamint a Womex életműdíjas Lakatos Mónika a Romengó együttessel.

Az idei év középpontjában a női hang áll, így kiemelt szerepet kapnak a női produkciók: a Dűvő mellett feltűnik majd Kubinyi Júlia, Lovász Irén az Égi hang című műsorával szerepel, Petrás Mária és Szvorák Katalin is önálló esteket adnak. Látható és hallható lesz a Dalinda énekegyüttes a Bazsevával, a Triolina Folk, Dresch Mihály Triójában pedig Lőrincz Hortenzia vendégeskedik.

Külön produkcióként Makovecz Imre gondolatait Szarvas József tolmácsolja.

A Héttorony Fesztiválnak immár hagyományosnak mondható eleme, hogy a közreműködők közös produkciókkal is készülnek. Ez a jelenlegi körülmények között sem maradt el, és Átjárások címen ezeket a világzenei összefonódásokat is meg lehet tekinteni. Pénteken a gálaműsor is online jelentkezik, amelyen megidézik a fesztivál fő szellemi támogatója, Fekete György emlékét, emellett a fesztivál minden fellépője egy-egy különleges műsorszámmal vesz részt a programban. A Héttorony Fesztivált 2012 óta minden év novemberében megrendezik azzal a céllal, hogy a népzene és a világzene legértékesebb produkciói minél több emberhez eljussanak, valamint hogy ráirányítsa a figyelmet a zene és építészet szerves kapcsolatára.

A koncertek mellett Makovecz Imre életművét és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai beszélgetések szokták várni a közönséget határon innen és túl egyaránt. Részletes tájékoztatást az online közvetítésekről a www.hettoronyfesztival.hu oldalon olvashatnak majd az érdeklődők.