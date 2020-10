A jövő héten újra Budapesten rendezik a világzene legnagyobb eseményét

Másodszor rendezik Budapesten a világzene legnagyobb eseményét, a Womexet (World Music Expo). A járványhelyzet miatt a programok többsége virtuálisan valósul meg, de október 22-től 24-ig a Müpában élő koncertek is lesznek a Budapest Ritmo feat. Womex keretében és életműdíjat vehet át Lakatos Mónika.

A világzene legnagyobb nemzetközi eseményét, a szakmai vásárt, konferenciákat, showcase fesztivált is kínáló Womexet 2015-ben rendezték először a magyar fővárosban. Az utazási korlátozások miatti idei virtuális eseményen a koncertek mellett a konferencia-beszélgetések egy részét is a Müpából közvetíti a szervező Hangvető.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál részeként megvalósuló Budapest Ritmo feat. Womex keretében színpadra állnak a Müpában azok a magyar zenekarok, amelyeket a fesztivál idei zsűrije a showcase-előadók közé válogatott. Október 22-én a Magos és az Ötödik Évszak, 23-án a Babra és a Dalinda ad koncertet a Fesztivál Színházban.

A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben további különleges koncertek teszik teljessé a Womex-programot.

Október 22-én a vajdasági hegedűvirtuóz, Lajkó Félix és zenekara tart lemezbemutató estet, 23-án a szintén világhírű Parno Graszt zenél. A zárónapon, október 24-én veszi át a fesztivál idei életműdíját (Womex Artist Award) Lakatos Mónika, aki koncertet is ad.

Lakatos Mónika, a Romengo és a Cigány Hangok énekesnője a nagyecsedi cigány közösségben nőtt fel, a Muzsikás (2008) után a második magyar díjazott a Womex történetében. Méltatásában a Womex korábban kiemelte: csodálatos hangja mellett művészetében hitelesen közvetíti az érzelmeket, sokrétűen jeleníti meg a cigány hagyományokat.

Az 1994 óta évről évre megszervezett világzenei expón Lakatos Mónika az első cigány életműdíjas.

A díjat eddig mások mellett olyan sztárok kapták meg, mint a pakisztáni Nusrat Fateh Ali Khan, a dél-afrikai Hugh Masekela, a finn Värttinä, a portugál Mariza, a trinidadi Calypso Rose, a szenegáli Cheikh Lo vagy az amerikai Kronos Quartet.

A Womex digitális konferencia hivatalos programjában öt magyar érdekeltségű panel is helyet kapott. Szó lesz a népzeneoktatás jövőjéről Both Miklós Folk Me projektje kapcsán, networking találkozót tartanak Lelkes András, a Hangvető ügyvezető igazgatója vezetésével a közép-kelet-európai régió világzenei helyzetéről, és beszélnek a Kreatív Európa magyar érdekeltségű nyertes zenei programjairól is. Lesz továbbá egy dzsesszpanel Harcsa Veronika részvételével, valamint a zenei exportirodák találkozója, amit Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója moderál.

A Virtual Womex programjaira október 21. után lehet regisztrálni és digitális jegyet vásárolni.

