Gyermeknapi előadások a Vaskakas Bábszínházban és a Győri Balett Stúdiójában – Fotók

A Vaskakas Bábszínház és a Győri Balett gyermeknap alkalmából egy-egy táncszínházi előadással készült a legkisebbeknek.

Izgatottan várták a gyerekeket a Vaskakas Bábszínházban a vasárnap délelőtt élőben bemutatott Széttáncolt cipellők című matinéra. Az évadzáró előadásra egy-két nap alatt elkapkodták a jegyeket.

– Végre hallom a gyermekzsivajt – kezdte lapunknak Kocsis Rozi a Vaskakas Bábszínház igazgatója. – Izgultunk, hogy milyen lesz amikor hosszú idő után újra kinyitjuk a Vaskakas Bábszínház kapuit. Reméltük, hogy nem felejtettek el bennünket és, hogy a kialakult helyzetben is fontos maradt a színház. Zárt ajtók mögött is rengeteget dolgoztunk, próbáltunk, online előadásokat, kisfilmeket forgattunk, workshopokat és edzéseket tartottunk, a táncórák és zenés órák is folyamatosak egészen június közepéig – tette hozzá az igazgató.

Kocsis Rozi szerint a tegnap először élőben bemutatott Széttáncolt cipellők története egy igazi örökzöld népmese, melyet generációk óta hallgatnak tátott szájjal a gyerekek. A Vaskakas pedig elképesztő látványvilággal álmodta újra a történetet: Az előadásban égbe nyúló, háromemeletes ágyról ereszkednek alá a hercegnők, majd tükrös ajtókon bújnak át.

– A mesevilágot Kocsis Enikő és Fitos Dezső koreografálta és rendezte. A szórakoztató sorok és az elvarázsolt látványvilág mellett az előadás különlegessége, hogy a rendezők számos néptáncból gyúrták össze a koreográfiát – mondta az igazgató.

Ugyan idén nyáron is elhalasztották Győrkőcfesztivált, de nem maradnak a legkisebbek sem programok nélkül.

– A következő évad a szülinapokról szól. A névadó Vaskakas legendája előadás nem csak a 30 éves bábszínházat, hanem a 750 éves Győrt is köszönti. Bemutatjuk a Dzsungel könyvét, Csukás István – Pom Pom meséit és a Tesók! című darabunkat is – sorolta Kocsis Rozi. Nyáron Veszprémben, Budapesten, Siófokon, és Szlovákiában is megfordul a társulat különböző fesztiválokon, de nem feledkeznek meg a győri programokról sem. Szeptember 9-én a Vaskakas legendáját a Széchenyi téren minden győri család ingyenesen megtekintheti.

A Győri Balett Stúdiójában Gryllus Vilmos jól ismert dalai csendültek fel

A Győri Balett Stúdiójában felállított ruhásszekrényből sorba bújtak elő a jelmezekbe bújt táncosok, hogy mosolyt csaljanak a legkisebbek arcára a Maszkabál című produkciójukkal. Gyermeknapon Gryllus Vilmos legtöbbünk által jól ismert dalai csendültek fel, amit a gyerekek és a felnőttek együtt daloltak. Elsőként a piros orrú bohóc, majd a bársonyos bundájú macska, a vasorrú bába fekete ruhában, pöttyös-szárnyú katicabogár, majd a rózsa, tulipán és a harangvirág bújt elő a varázsszekrényből. De nem maradt ki a sorból a kibékülő lovag és a sárkány, a pöttyös kalapú gomba, a kormos orrú kéményseprő és a dzsungel fenegyereke a tigris sem.

– A közönségünkkel válik eggyé a művészetünk, ami a gyerekdaraboknál hatványozottan is igaz. A karakterábrázolás a Győri Balett erőssége, amit a Maszkabál című új gyerekdarabunkkal még jobban megtudtuk mutatni. Gyorsfelkészülésen vagyunk túl, mivel májusban ez már a harmadik premierünk volt – fejtette ki Velekei László a Győri Balett igazgatója és a darab koreográfusa.

A Maszkabál ötlete Csepi Alexandra dramaturg fejéből pattant ki, amire azért is esett az édesanya válasza, mert a legtöbb gyermekes szülőnek nem kell bemutatni ezeket a zenés meséket.

– Nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is az élete részévé válik a szerethető módon. Imádtam a közös munkát a táncosokkal, egyrészt, mert a kislányom nagy kedvencei ezek a gyermekdalok, másrészt pedig, hogy több szerepben is láthatta az édesanyját, Matuza Adriennt a színpadon – emelte ki.

Remélik, hogy a következő időszak a maszkabáltól lesz hangos, amit a Táncfesztivál keretein belül az Apátúr-Házban 100 fős közönség előtt is bemutatnak június 15-én.