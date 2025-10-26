Hazatér a zene – Janoska Ensemble koncert Győrben

Különleges zenei élmény várja a közönséget Győrben, a Richter Teremben október 27-én, hétfőn este 19 órától. A világszerte elismert Janoska Ensemble lép színpadra, amely sajátos, egyedi „Janoska Style” hangzásvilágával hódítja meg a közönséget. Az együttes bejárta a világ leghíresebb koncerttermeit. Felléptek például New Yorkban a Carnegie Hall-ban, a londoni Royal Albert Hall-ban.

A Janoska Ensemble tagjai: Roman, Ondrej és František Janoska, valamint Julius Darvas.

A Janoska Style a klasszikus zenei gyökereket ötvözi a jazz, a világzene és az improvizáció szabadságával. A kvartett tagjai – Roman, Ondrej és František Janoska, valamint Julius Darvas – minden koncertjükön újraértelmezik a határokat, a virtuozitást és a zene örömét.

A győri koncert különleges érzelmi töltettel is bír, hiszen a nagybőgős, Julius Darvas mind apai, mind anyai ágon győri gyökerekkel rendelkezik. Számára ez az est nemcsak egy fellépés, hanem igazi hazatérés is.

- A közönség egy felejthetetlen, szenvedéllyel és energiával teli estére számíthat, ahol minden hangban ott rejlik a szabadság és az életöröm – ez a Janoska Style igazi lényege - mondta Julius Darvas, aki családjában harmadik generációs nagybőgős, Janoskáék pedig hetedik generációs zenészcsaládból származnak.

A Janoska Ensemble felszabadult atmoszférát teremt

- Sikerült létrehoznunk egy sajátos stílust. A klasszikus zene az alap, amit sok mindennel ötvözünk, például jazzel, latin- és tradicionális népzenékkel. A virtuozitás és az improvizáció is jellemző ránk, vannak olyan részei a daraboknak, amik minden koncerten másként hangzanak el. Olyan felszabadult és nyitott atmoszférát teremtünk a koncerteken, ami a klasszikus hangversenyekre nem jellemző - magyarázta Julius.

A Janoska Ensemble-ről azt kell tudni, hogy 2013-ban alapította a három pozsonyi születésű Janoska-fivér, Ondrej, Roman és Frantisek, valamint magyar származású sógoruk, Julius Darvas. Mindannyian magas klasszikus zenei képzettséggel rendelkeznek. Roman és Ondrej hegedűn, Frantisek zongorán, Julius pedig nagybőgőn játszik zseniálisan, több generáció óta hangszereik kiváló mesterei. A fivérek merőben új, könnyed stílust hoztak a koncerttermekbe.