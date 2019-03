Zuzana Caputová nyerte a szlovák elnökválasztást

Elismerte választási vereségét Maros Sefcovic



Elismerte választási vereségét a szlovák elnökválasztáson Maros Sefcovic, az Irány kormánypárt jelölte, telefonon gratulált ellenfelének, Zuzana Čaputovának szombat éjszaka.



Sefcovic felhívta vetélytársa figyelmét, hogy a választási győzelemtől kezdve nagy felelősség fog a vállára nehezedni.

Jelentős előnnyel megnyerte az ötödik közvetlen szlovák elnökválasztás szombati, második, döntő fordulóját Zuzana Caputová, az ellenzéki liberális pártok jelöltje a szavazatok 97 százalékos feldolgozottsága alapján.Az este tíz órakor befejeződött voksoláson leadott szavazatok 97 százalékos feldolgozottsága alapján Zuzana Caputová a voksok 58,27 százalékát kapta. A részeredmények szerint Maros Sefcovicra a voksolók 41,72 százaléka szavazott.A legutolsó támogatottsági felmérés a választás második körében Zuzana Caputovának 60,5 százalékot, Maros Sefcovicnak pedig 39,5 százalékot jósolt.Caputová Szlovákia történetének első női elnöke lesz.Maros Sefcovic elsőként gratulált ellenfele győzelméhez, a már leadott voksok 60 százalékának összesítése után. Hasonlóképpen tett Peter Pellegrini szlovák kormányfő is, aki azt mondta: bízik benne, hogy az új államfővel konstruktív együttműködést tud majd folytatni az ország problémáinak megoldásában.Caputová a voksolást követő első nyilatkozatában azt mondta: a győzelmet alázattal fogadja, és úgy véli, az országnak változásra van szüksége. Bejelentette: első államfői útja Prágába vezet majd.A szlovák elnökválasztás második körének részvételi aránya 97 százalékos feldolgozottság mellett 41,79 százalékot mutatott, ami alacsonyabb, mint az első körben, amikor 48,74 százalékot tett ki. Az eddigi államfőválasztások második körében rendszerint magasabb volt a részvételi arány, mint az első körben. Ez alól eddig a 2004-es elnökválasztás volt csak kivétel.Szlovákiában az ország történetében most ötödik alkalommal tartottak közvetlen államfőválasztást. A választáson országszerte csaknem 5940 választóhelyiségben mintegy 4,45 millió szavazásra jogosult szlovákiai választópolgár adhatta le voksát a második fordulóba továbbjutott két államfőjelöltre. A voksolás hivatalos végeredményt a tervek szerint vasárnap délben jelenti be a központi választási bizottság.