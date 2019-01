Washington és Phenjan már a következő csúcstalálkozó helyszínéről egyeztet - közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap újságírókkal.



Az elnök azonban kitért a konkrétumok elől: sem a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tervezett csúcstalálkozó lehetséges helyszínét, sem az időpontját nem említette.



"Valószínűleg rövid időn belül bejelentjük" - fogalmazott Trump a várható csúcstalálkozóról. Majd hozzátette: "ők is akarják ezt a találkozót, mi is akarjuk, aztán majd meglátjuk, mi történik".



Donald Trump azt hangoztatta, hogy "nagyon jó a párbeszéd" az Egyesült Államok és Észak-Korea között, és - mint fogalmazott - "közvetve beszélt" Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.



Az amerikai elnök január 2-án jelentette be, hogy újabb levelet kapott Kim Dzsong Untól, "csodálatosnak" nevezve az észak-koreai vezető üzenetét. Részleteket nem közölt a levélből, de akkor is megerősítette: "valóban nagyon jó viszonyt alakítottunk ki és valószínűleg lesz egy újabb találkozónk is". Az elnök egy nappal korábban rövid Twitter-bejegyzésben arról írt, hogy "szívesen találkozik" újból Kim Dzsong Unnal, aki szerinte "felismerte, hogy Észak-Korea előtt csodálatos gazdasági lehetőségek nyílnak" abban az esetben, ha hajlandó végrehajtani országa végleges atomfegyver-mentesítését és ezzel megszabadulna a gazdaságot szorító nemzetközi szankcióktól is.



Vasárnap újságíróknak Donald Trump azt is megerősítette, hogy az újabb csúcstalálkozó előkészületei ellenére is "teljes mértékben" érvényben maradnak az Észak-Korea elleni szankciók, és ez mindaddig így lesz, amíg az Egyesült Államok nem tapasztal "nagyon pozitív" eredményeket.



Első csúcstalálkozójukon, amelyet tavaly júniusban Szingapúrban tartottak, Trump és Kim megegyezett abban, hogy együttes erővel dolgoznak majd a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítésén, e megegyezés konkrétumairól azonban nem kerültek nyilvánosságra részletek.