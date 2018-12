Washington: az ENSZ migrációs csomagterve a "világkormányzást" segíti elő a nemzetállamok rovására

Az ENSZ migrációs csomagterve a "világkormányzást" segíti elő a nemzetállamok rovására - áll abban a közleményben, amelyet az amerikai ENSZ-nagykövet tett közzé New York-ban, a világszervezet központjában pénteken.



Az állásfoglalásban az amerikai ENSZ-nagykövet emlékeztetett rá: az Egyesült Államok már 2017-ben kilépett a globális migrációs csomagterv tárgyalási folyamatából, mert "a paktum nem egyeztethető össze az amerikai törvényekkel, politikával és az amerikai nép érdekeivel".



A dokumentum hangsúlyozza: "egy állam legfontosabb szuverén döntései közé tartoznak a határok biztonságára vonatkozó döntések, annak meghatározása, hogy ki tartózkodhat jogszerűen az országban, vagy ki szerezhet állampolgárságot". Nem lehet tehát kérdéses - szögezi le a közlemény -, hogy ezek a döntések nem képezhetik "nemzetközi keretek közötti viták és vizsgálatok tárgyai".



Az amerikai ENSZ-képviselet kiemelte azt is: bár elismeri sok bevándorló értékes hozzájárulását az amerikai nemzet építéséhez, de nem támogathat olyan megállapodást vagy folyamatot, amely nemzetközi szabályokat erőltet vagy erőltethet erőltethet az országra. "Ez ellentmond annak, hogy a nemzetünk és állampolgáraink legjobb érdekeinek megfelelő döntéseket hozhassuk meg" - szögezte le az állásfoglalás.



Amerikai sajtójelentések szerint az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban különösen aktív volt az ENSZ-ben annak érdekében, hogy népszerűsítse és minél több tagállammal elfogadtassa álláspontját a migrációs csomagterv ügyében.



A migrációs csomagtervet eddig - Magyarország mellett - elutasította Ausztrália, Belgium, Olaszország, Svájc, Ausztria, Lengyelország, Csehország, és Bulgária is. ellene szavazott a lett parlament és a szlovák törvényhozás is.



A hivatalosan Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról nevű migrációs csomagterv elfogadásáról a jövő héten az ENSZ Marrákesben (Marokkó) tartandó konferenciáján döntenek.