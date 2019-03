Visszafizettetnék ingázó olvasónkkal a családi pótlék egy részét - mit lehet tenni?

Várjuk leveleiket!



IngáZóna mellékletünknek létrehoztuk a Facebook-oldalát, hogy ott még több praktikus információt érjenek el, és megírhassák véleményüket, elküldhessék üzeneteiket. IngáZóna – A Kisalföld az Ausztriába ingázókért című mellékletünkben praktikus tanácsokkal szolgálunkaz osztrákoknál dolgozóknak. Kéréseiket, javaslataikat aze-mail-címre küldhetik el. (, Facebook: IngáZóna)IngáZóna mellékletünknek létrehoztuk, hogy ott még több praktikus információt érjenek el, és megírhassák véleményüket, elküldhessék üzeneteiket.

„Több mint két éve kezdtem Ausztriában dolgozni, ezért tízéves gyerekem után elváltként Magyarországról kaptam családi pótlékot, az osztrákoktól különbözetet, azt az összeget, amivel náluk magasabb az ellátás. Idén még egy gyerekem született, együtt élek az édesapjával, ezért a hatóságoknak jeleztem, már nem vagyok egyedülálló és kisebbik gyermekem után is igényeltem családi pótlékot Magyarországról, különbözetet Ausztriából. Erre a hazai egészségbiztosítás elvette a nagyobb után járó családi pótlékot és két évre visszamenőleg vissza akarta fizettetni mindazt, amit itthonról utána kaptam, arra hivatkozva, hogy Ausztriának kellett volna a teljes pótlékot utalnia" – ismertette esetét olvasónk a Kisalföld IngáZóna rovatával és tanácsot kért ügye megoldásához.Olvasónk a hazai egészségbiztosítóval közölte: nem tud kártérítést fizetni. Erre azt felelték, az osztrák folyósítótól kérik vissza a pénzt. „A kisebbik gyerekem után kaphatok Magyarországról családi pótlékot, a nagyobb után nem? Az egyiktől megvonják, a másiknak megadják – nem értem. Emiatt írtam a magyar szerveknek, de nem változott az álláspontjuk, azt mondják, a két ország szabályozása eltér az ügyemben, ami szerintem nem egyedi" – panaszolta az édesanya.Az osztrák adóhatóság ügyfélszolgálatával már többször beszélt, ott azt mondták, nem fognak magyar társszervüknek kártérítést fizetni. „Hova fordulhatok? Csak a per maradt? Az a baj, hogy most mindenképp húzódik az ügyintézés, és ha ki is derül később, hogy a nagyobb gyermekem után továbbra is jár a családi pótlék, Magyarországon visszamenőlegesen nem fizetik ki" – fogalmazott olvasónk.Szakértőink szerint a tízéves gyermek után abban az időszakban, amikor édesanyja egyedül nevelte és Ausztriában dolgozott, valóban nem járt volna a magyar ellátás. Az osztrákoktól kellett volna teljes családi pótlékot kapnia, nem pedig különbözetet. Érthető, hogy a magyarországi folyósító szeretné visszakapni a két éven át utalt pénzt. Ebből az édesanyának nem lehet anyagi vesztesége, mert ha visszafizeti a Magyarországról kapott családi pótlékot, Ausztriából jár neki az az összeg, amit korábban onnan kellett volna kapnia. Vagy egyszerűbb módja lehet a megoldásnak, ha az osztrák folyósító küldi el a magyarországinak ezt a pénzt.Mivel született még egy gyermeke olvasónknak, akit már nem egyedülállóként nevel, utána valóban a családipótlék-különbözet jár Ausztriából, amennyiben az édesapja magyar munkahellyel rendelkezik. Így két igénylése lesz az édesanyának Ausztriában: egy teljes és egy különbözet. Egészen addig, amíg nem házasodik meg újra, mivel akkor már a nagyobb gyermekre is ugyanaz a szabály fog vonatkozni, mint a kisebbikre és utána is csak családipótlék-különbözet fog járni az osztrákoktól. Tehát mindkét gyermeke után kaphat családi pótlékot az édesanya, csak az egyik után részben Magyarországról, a másik után teljes egészében Ausztriából.A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.