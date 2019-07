Világbajnok sportolót ítéltek el, több mint négy évet kapott

Kábítószer-kereskedésért több mint négy év börtönbüntetésre ítélték Jack Bobridge világbajnok pályakerékpárost.



A 29 éves, már visszavonult sportolót azért állították bíróság elé, mert a vád szerint több száz ecstasy tablettát adott el Alex McGregornak, aki korábban szintén profi kerékpározó volt. A 2017 augusztusában letartóztatott Bobridge-et pénteken egy perth-i bíróság bűnösnek találta és négy év hat hónap börtönre ítélte azzal a kitétellel, hogy legkorábban két és fél múlva helyezhető szabadlábra.



A bíró az ítélet kihirdetésekor elmondta, hogy - a magát ártatlannak valló - Bobridge még aktív versenyzőként a bulizás, drogok és alkohol csapdájába esett, ám függősége nem mentség arra, hogy drogot adott el másoknak.



"Ön fantasztikus sportoló volt, ez egy igazi tragédia" - mondta Stephen Scott bíró.



Jack Bobridge karrierje során három világbajnoki címet szerzett a csapat üldözéses számban, melyben a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpián is második volt az ausztrál válogatottal. A pálya mellett az országúti szakágban is akadtak sikerei, kétszeres országos bajnoknak mondhatja magát, és négy alkalommal indult a Giro d'Italián is.



