Verhofstadt üdvözölte, hogy Theresa May bevonja az ellenzéket a megoldás megtalálásába

May esti nyilatkozatában kijelentette: a Brexit további halasztására van szükség, hogy elkerülhető legyen a megállapodás nélküli kilépés. Egyenes utalást tett arra, hogy kormánya az ellenzéket is bevonja a megoldás megtalálásába. London a lehető legrövidebb halasztásra törekszik, amely csak addig tart, amíg sikerül elfogadtatni "egy megállapodást" a Brexit feltételrendszeréről - fejtette ki.



Verhofstadt szerint jó, hogy a brit miniszterelnök az ellenzéket is bevonja a megoldás megtalálásába, az AP hírügynökség szerint ezt már korábban is sürgette. "Jobb későn, mint soha" - írta.