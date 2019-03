Venezuelai válság: olajtartályok robbantak fel az Orinoco olajmezőn

Felrobbant legalább két olajtartály Venezuelában, az Orinoco olajmezőn, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) állami társaság egyik létesítményében - jelentették be a hatóságok helyi idő szerint még szerdán.



Az ország olajipari minisztere a Twitteren azt a véleményét közölte, hogy szabotázs történt, "támadás érte az olajraktárt", és közvetlenül Marco Rubio amerikai szenátort, és Juan Guaidót, a venezuelai ellenzék vezetőjét tette felelőssé a "terrorista támadásért". Mint közölte, a robbanások befolyással lesznek az olajtermelésre is.



Manuel Quevedo miniszter azt nem közölte, hogy mekkora a kár. A létesítménynek helyt adó Anzoátegui tartományból származó José Brito parlamenti képviselő tudomása szerint eddig három tartály robbant fel, és mozgósították a mentő alakulatokat mert további robbanások veszélye is fennáll. Az Orinoco olajmezőn található a világ legnagyobb ismert kőolajkészlete. Venezuelában 2012-ben ugyanilyen ipari baleset történt, amelyben 42-en életüket vesztették, és több százan megsérültek.