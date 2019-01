Venezuelai válság - Maduro államcsínyt emleget, és megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal

Államcsínynek nevezte Nicolás Maduro hivatalban lévő venezuelai elnök azt, hogy Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke ideiglenes államfőnek nevezte ki magát szerdán; az államfő egyben bejelentette, hogy országa megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal.

Washington nem fogadja el diplomatái kiutasítását Nicolás Maduro venezuelai elnöktől - közölte szerdán este kiadott újabb közleményében Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.

Juan Guaido, az ellenzéki többségű parlament elnöke szerdán nyilvánította magát a dél-amerikai ország ideiglenes elnökévé, jelképesen esküt is tett, átmeneti kormány létrehozását és szabad választásokat ígért. A 35 éves politikust az Egyesült Államok - más országokkal együtt - elismerte Venezuela ideiglenes elnökeként, Nicolás Maduro azonban államcsínyt emlegetett és bejelentette az Egyesült Államokhoz fűződő diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Egyidejűleg kiutasította a caracasi amerikai nagykövetség munkatársait az országból, 72 órát adva nekik a távozásra.

Moszkva: a Nyugat kézi vezérléssel hajt végre hatalomváltást

Az Egyesült Államok elismerte Guaidót az ország ideiglenes elnökének, illetve a Lima-csoport 11 tagországa - Kanada, Argentína, Brazília, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Costa Rica, Panama, Paraguay, Peru és Chile - is ugyanezt tette. A kanadai külügyminisztérium tette közzé a Lima-csoport állásfoglalását, amely szerint a támogatják a demokratikus átalakulás elindítását alkotmányos keretek között, s hogy rövid időn belül új választásokat tartsanak minden politikai erő részvételével, a nemzetközi jogi normákkal összhangban.



Nem írta alá a dokumentumot Mexikó, amely a tagországokétól eltérő véleményt képvisel azóta, hogy tavaly nyáron elnökké választották a baloldali Andrés Manuel López Obradort. Mexikó közölte, hogy nem fog senkinek sem a pártjára állni, és azon az állásponton van, hogy Guaidó elismerésével a szervezet megsértette Venezuela szuverenitását.



A 14 amerikai és karibi országot tömörítő Lima-csoport 2017 augusztusában alakult azzal a céllal, hogy békés kiutat találjon a venezuelai válságból.



Caracas két térségbeli hű szövetségese, Bolívia és Kuba továbbra is Madurót tartja Venezuela törvényes elnökének.

Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánította magát szerdán Caracasban Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke a hivatalban lévő államfő, Nicolás Maduro elleni tüntetésen.

A caracasi elnöki palotánál összegyűlt támogatóihoz szólva Maduro a szocializmus védelmére szólított fel, és a tömegnek címezve szavait azt mondta: "itt senki sem adja meg magát". Hozzátette, Venezuelának joga van ahhoz, hogy szuverén ország legyen. Felszólította a hadsereget, hogy őrizze meg egységét és a fegyelmet.A 2013 óta hatalmon lévő Maduro azzal vádolta Donald Trump amerikai elnököt, hogy az érdekeit szolgáló bábkormányt akar hatalomra juttatni puccsal Venezuelában. Bejelentette, hogy Venezuela megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, és 72 órát ad az amerikai diplomatáknak, hogy elhagyják az országot."Úgy döntöttem, hogy megszakítom a diplomáciai és politikai kapcsolatokat az Egyesült Államok imperialista kormányával" - jelentette ki Maduro a caracasi elnöki palota erkélyéből több száz híve előtt mondott beszédében, miután Washington elismerte a dél-amerikai ország ideiglenes államfőjének Juan Guaidót.Maduro afelől biztosította híveit, hogy e döntést alkotmányosan megválasztott elnökként, államfőként, kormányfőként, illetve "azokat a kötelességeket betartva" hozta meg, amelyekre a nép előtt esküdött fel a függetlenség tiszteletben tartása és érvényesítése érdekében.Az Egyesült Államokra hivatkozva Maduro úgy fogalmazott: "ki velük, távozzanak Venezuelából. Elég az intervencionizmusból, itt méltóság van (...), itt egy olyan nép van, amely kész megvédeni ezt a földet".Az elnöki beszéddel nagyjából egy időben Vladimir Padrino védelmi miniszter bejelentette, hogy a hadsereg nem ismeri el Juan Guaidót ideiglenes elnöknek.A tárcavezető Twitter-üzenetében úgy fogalmazott, hogy a fegyveres erők semmilyen elnököt nem ismernek el, aki törvénytelenül önmagát jelölte a tisztségre vagy idegen érdekek hatására lett rákényszerítve az országra. A fegyveres erők oltalmazzák az alkotmányt, és szavatolják az ország nemzeti szuverenitását - szögezte le Padrino.Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke szerdán Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánította magát a hivatalban lévő államfő, Nicolás Maduro elleni tüntetésen. Maduro bejelentését követően nem sokkal Guaidó egy Twitter-bejegyzésében azt írta: Venezuela diplomáciai kapcsolatokat fog fenntartani a világ összes országával.Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Kanada, illetve a latin-amerikai országok többsége - Mexikó és Bolívia kivételével - is jelezte, hogy elismeri az ellenzéki politikust átmeneti elnökként, és támogatni fogja őt a demokrácia helyreállításában Venezuelában.Donald Trump közölte, hogy országa latba veti minden gazdasági és diplomáciai erejét, hogy elősegítse a demokrácia helyreállítását Venezuelában. Trump egyúttal arra bátorított más nyugati országokat, hogy Washingtonhoz hasonlóan ismerjék el Guaidót a dél-amerikai ország legitim elnökeként.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter felszólította a venezuelai hadsereget és a biztonsági erőket, hogy támogassák a demokráciát, és védelmezzék Venezuela állampolgárait. Egyúttal felszólította Madurót, hogy álljon félre "egy legitim vezető javára, aki a venezuelai emberek akaratát képviseli". Hozzátette: "amint felállítja átmeneti kormányát, Guaidó élvezni fogja az Egyesült Államok támogatását"."Az Egyesült Államoknak diplomáciai kapcsolatai vannak Venezuelával és kapcsolatainkat Juan Guaido ideiglenes államfő kormánya révén fenn kívánjuk tartani" - fogalmazott az amerikai diplomácia irányítója. Hozzáfűzte, hogy Juan Guaido a caracasi amerikai nagykövetséget maradásra kérte.Az amerikai külügyminiszter arra kérte a venezuelai katonai és biztonsági erőket, hogy "továbbra is védjenek meg" minden venéz állampolgárt, csakúgy, mint az Egyesült Államok és más országok Venezuelában lévő állampolgárait. "Mindenekelőtt arra szólítunk fel, hogy tartózkodjék azoktól az intézkedésektől, amelyek nem egyeztethetők össze a diplomataközösség sérthetetlenségével és kiváltságaival" - fogalmazott Pompeo."Az Egyesült Államok meghozza majd a megfelelő szankciókat mindenki ellen, aki felelőssé tehető külképviseletünk és személyzete biztonságának veszélybe sodrásáért" - hangsúlyozta az amerikai tárcavezető.Donald Trump elnök még szerdán délután a Fehér Házban újságírói kérdésre válaszolva közölte: az amerikai kormány nem tervezi, hogy beavatkozik Venezuelában, de - mint fogalmazott - minden lehetőséggel számol.A venezuelai események megmutatják azt, hogy ténylegesen hogyan viszonyul a Nyugat a nemzetközi joghoz - közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, aki szerint a Nyugat kézi vezérléssel hajt végre hatalomváltást a latin-amerikai országbanZaharova a Facebook-oldalál tett bejegyzést a venezuelai válságról."A venezuelai események példáján jól látszik, hogy a haladó nyugati közösség ténylegesen hogyan viszonyul a nemzetközi joghoz, a szuverenitáshoz és a más országokba belső ügyeibe be nem avatkozáshoz, kézi vezérléssel cserélve le ott a hatalmat" - írta Zaharova.Hírügynökségi jelentések szerint Guaidó önmagát eskette fel az elnöki tisztségre. Jelképes eskütételében fogadalmat tett egy átmeneti kormány vezetésére és a szabad választások megtartására. Közölte, hogy a kockázatos lépést azért tette meg, mert meggyőződése: ez az egyetlen útja annak, hogy megmentsék Venezuelát "a diktatúrától" és helyreállítsák az alkotmányos rendet."Tudjuk, hogy ennek következményei lesznek" - szögezte le a 35 éves politikus az öt körülvevő, üdvrivalgó tömeg előtt. Hangsúlyozta: minden venezuelai egyetértésére szükség van az alkotmányos rend helyreállításához.Ezzel szinte egy időben a Maduróhoz közeli legfelsőbb bíróság bűnügyi nyomozást rendelt el a törvényhozás ellen.A hatalmától megfosztott parlament szerepét betöltő alkotmányozó nemzetgyűlés elnöke, Diosdado Cabello "virrasztásra" szólított fel Maduro támogatóit az elnöki palotánál a szocialista államfő védelme érdekében.Guaidó már korábban jelezte, hogy kész ideiglenesen átvenni az elnökséget és új választásokat kiírni, amennyiben számíthat a nép, a hadsereg és a nemzetközi közösség támogatására.Közölte: országa latba veti minden gazdasági és diplomáciai erejét, hogy elősegítse a demokrácia helyreállítását Venezuelában. Trump egyúttal arra bátorított más nyugati országokat, hogy Washingtonhoz hasonlóan ismerjék el Guaidót a dél-amerikai ország legitim elnökeként.Luis Almagro, az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) főtitkára a Twitteren jelentette be, hogy a washingtoni székhelyű szervezet is elismeri Guaidót Venezuela hivatalban lévő elnökének.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter felszólította a venezuelai hadsereget és a biztonsági erőket, hogy támogassák a demokráciát, és védelmezzék Venezuela állampolgárait. Ugyanakkor felszólította Madurót, hogy álljon félre "egy legitim vezető javára, aki a venezuelai emberek akaratát képviseli". Hozzátette: "amint felállítja átmeneti kormányát, Guaidó élvezni fogja az Egyesült Államok támogatását".Egy magas rangú amerikai kormánytisztviselő eközben azt mondta, Madurónak el kell fogadnia a "békés átmenetet", mert az Egyesült Államok semmilyen lehetőséget nem zár ki, ha a venezuelai parlamenti képviselőknek vagy más, legitim tisztviselőknek baja esik. Úgy fogalmazott, a Maduro-rezsim elleni amerikai szankciók csak a jéghegy csúcsa.Mexikó külügyminisztériumának szóvivője, Roberto Velasco azonban jelezte: egyelőre nem változtatnak eddigi álláspontjukon. Ez az ország továbbra is Madurót tekinti Venezuela államfőjének.A tüntetéseket Marcos Pérez Jiménez egykori venezuelai diktátor 1958-as megbuktatásának 61. évfordulóján tartották.A Twitterre feltöltött fényképek és videófelvételek szerint Caracas egyik sugárútját teljesen ellepte a tiltakozó emberfolyam. Más nagyvárosokban is emberek végeláthatatlan tömege vonult utcára.Jelentések szerint a nemzeti gárda könnygázt vetett be az ellenzéki tüntetők ellen Caracas El País negyedében.A nagyszabású megmozdulások előtti éjszaka az ország több pontján is összetűzésbe kerültek a tüntetők a hatóságokkal, híradások szerint négyen meghaltak, köztük egy 16 éves fiú.A szerdai országos megmozdulást Juan Guaidó házelnök kezdeményezte. Korábban kijelentette: kész ideiglenesen átvenni az elnökséget és új választásokat kiírni, amennyiben számíthat a nép, a hadsereg és a nemzetközi közösség támogatására.Mások mellett az Egyesült Államok is jelét adta annak, hogy támogatná Guaidót: egyes források szerint Washington fontolóra vette, hogy elismerje a házelnököt Venezuela törvényes államfőjének.A szerdai tüntetéseket Marcos Pérez Jiménez egykori venezuelai diktátor 1958-as megbuktatásának 61. évfordulóján tartották."Fivérek és nővérek, vigyázzatok, mert az erőszak a hatalombitorló fegyvere, míg a miénk az utcára vonuló több millió venezuelai hangja" - írta Guaidó a Twitter mikroblogon, utalva Maduróra, akit a caracasi parlament a múlt héten hatalombitorlónak nyilvánított.A helyi idő szerint délelőtt kezdődött tüntetéseken - beszámolók szerint - már kisebb összecsapások is kibontakoztak a rendfenntartók és a tiltakozók között. A Twitteren közzétett videón az látható, hogy a rendőrök magukkal rángatnak egy férfit, aki a felvétel tanúsága szerint nem csinált semmi olyat, ami ezt indokolttá tette volna. A tiltakozót azután rángatták magukkal, hogy az egyik rendőr közömbösen a tömeg közé gurított egy füstgránátot.A videóra Luis Almagro, az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) főtitkára is reagált, elítélve a venezuelai hatalom fellépését a tiltakozókkal szemben. Twitter-üzenetében Madurót ugyancsak hatalombitorlónak, rendszerét pedig "zsarnokságnak" minősítette.A külföldön élő venezuelaiak is szimpátiatüntetéseket szerveztek szerdára - írta az El Nacional venezuelai napilap.A Twitterre feltöltött fényképek és videófelvételek szerint Caracas egyik sugárútját teljesen ellepte a tiltakozó tömeg. Más nagyvárosokban is emberek végeláthatatlan tömege vonult utcára.A szerdai ellenzéki tüntetéssel egy időben Maduro szocialista pártja ellentüntetésekre szólította fel a kormány támogatóit.Venezuelában hétfő óta több tucat tüntetés volt már, vélhetően annak hatására, hogy több nemzeti gárdista megtagadta az engedelmességet Madurónak, és felkelésre sürgették a népet. A kormány elfogta a 27 zendülőt.A törvényhozás egy hete amnesztiatörvényt fogadott azon katonák számára, akik részt kívánnak venni a demokratikus rend helyreállításában.Legkevesebb 13-an haltak meg Venezuelában a kormányellenes tüntetéseken - közölte helyi idő szerint szerdán egy ottani civil szervezet.A szociális konfliktusok elemzésével foglalkozó szervezet Twitter-üzenetében adott hírt 13 halálos áldozatról, hangsúlyozva, hogy csak azokat a halottakat vette számba, akiket azonosítottak.Az összegzésből kiderül, hogy három ember caracasi, a többiek vidéki városokban tartott tüntetéseken haltak meg.A Pitazo hírportál úgy tudja, hogy a halottak száma meghaladja a 16-ot.Szerdán százezrek vonultak utcára Venezuela több nagyvárosában, követelve Nicolás Maduro államfő lemondását, valamint azt, hogy az ellenzéki többségű parlament elnökét, Juan Guaidót nevezzék ki elnöknek. A tüntetők sokfelé összetűztek a rendőrökkel. A korábbi hírek négy halottról szóltakAz országos megmozdulást Juan Guaidó házelnök kezdeményezte. A tiltakozáson Guaidó Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánította magát, amit Nicolás Maduro államcsínynek minősített. Az Egyesült Államok, Kanada és a latin-amerikai országok zöme Guaidót elismerte ideiglenes államfőnek.Az AFP hírügynökség beszámolt arról, hogy szerdán Panamában a Ferenc pápát szállító gépkocsi alá vetette magát egy ismeretlen férfi, venezuelai zászlóval a kezében. Átverekedett a rendőrkordonon, és egyenesen a gépkocsi elé futott. A sofőr elrántotta balra a kormányt, elkerülendő a gázolást. A férfi ellen nem történt kényszerintézkedés, visszatérhetett a hívők tömegébe.