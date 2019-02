Végre: nigériai szerzetesnő ítélte el a papi pedofíliával kapcsolatos álszentséget

Veronica Openibo nővér, aki Afrikában, Európában és az Egyesült Államokban is szolgált, halk, de erős üzenetet küldött az előtte ülő püspököknek: "ez a vihar nem fog elcsitulni".



A nővér a Ferenc pápa által mintegy 200 magas rangú főpap részvételével összehívott vatikáni csúcstalálkozó utolsó előtti napján mondott beszédet.



"A tízparancsolatot hirdetjük és az erkölcsi normák a társadalmi értékek tiszteletben tartóiként mutatkozunk. Néha álszentség ez? Igen! Miért kellett ilyen sokáig hallgatnunk?" - tette fel a kérdést.



A szerzetesnő a mellette ülő pápának azt mondta, hogy csodálja, amiért "elég alázatos volt, hogy megváltoztassa a véleményét", bocsánatot kérjen és intézkedjen, miután kezdetben védelmébe vette a pedofíliával vádolt chilei püspököt, aki később lemondott.



Elmondta, hogy mekkora sokk érte, amikor 2015-ben megnézte az Oscar-díjas Spotlight - Egy nyomozás részletei című filmet, amely feltárta, hogy a bostoni egyházi vezetők hogyan helyezték át a pedofil papokat egyik parókiáról a másikra ahelyett, hogy kitaszították volna őket a papi rendből vagy átadták volna őket a polgári hatóságoknak.



Reinhard Marx bíboros, a Német Püspöki Konferencia elnöke több "lenyomozhatóságot és átláthatóságot" követelt a kérdés kezelésében, így a gyónási titok korlátozását a Vatikán által kezelt visszaélési ügyekben, több adat közzétételét és a jogi eljárások nyilvánossá tételét.



"A gyermekek és a fiatalok ellen elkövetett szexuális visszaélések nem elhanyagolható mértékben az adminisztráción belüli hatalmi visszaéléseknek tudhatók be" - érvelt a bíboros.



"E szörnyű tetteket dokumentáló és az elkövetőket megnevező aktákat semmisítettek meg vagy össze sem állítottak. Az elkövetők helyett az áldozatokat büntették és hallgatást kényszerítettek rájuk" - mondta a haladó nézeteiről ismert bíboros, Ferenc pápa közeli tanácsadója.



"A bűntettek miatti felelősségre vonás eljárásait és folyamatait szándékosan nem tartották be, inkább törölték és nem vették figyelembe. Az áldozatok jogait de facto lábbal tiporták és egyének kénye-kedvére hagyták" - tette hozzá a bíboros.



A püspökök este bűnbánati liturgián vesznek részt, vasárnap pedig közös misével zárják le a tanácskozást.