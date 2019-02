Védelmi alapot hoznak létre az EU intézményei a hadiipar fejlesztésére

Az alap elősegíti a technológiai innovációt és együttműködést a védelmi iparágban, hogy Európa kiaknázhassa az élvonalbeli, interoperábilis technológia előnyeit olyan új területeken, mint a mesterséges intelligencia, a titkosított szoftverek, a dróntechnológia vagy a műholdas kommunikáció"

Megállapodtak az Európai Védelmi Alap (EDF) létrehozásáról az innovatív, versenyképes hadiipari bázis kialakításának érdekében szerdán az Európai Unió társjogalkotó intézményei.A még hivatalos jóváhagyásra váró egyezségről az Európai Bizottság számolt be, hangsúlyozva, ez fontos lépés az e téren jelenleg jórészben az Egyesült Államoktól függő EU stratégiai autonómiájának megteremtése felé.Jyrki Katainen, a brüsszeli testület beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke rámutatott, hogy- emelte ki Elzbieta Bienkowska belső piacért és iparpolitikáért felelős uniós biztos.Az EDF az egész ipari fejlesztési életciklus során nyújthat - az együttműködésen alapuló kutatási projektek esetében elsősorban vissza nem térítendő - támogatást a kutatásoktól a prototípus-fejlesztésig és a tanúsításig. Magasabb finanszírozási rátákkal fogja ösztönözni a védelmi beszállítói láncban a kis- és középvállalkozások határokon átnyúló együttműködésével zajló projekteket.A projekteket az EU-s kül- és biztonságpolitika, illetve a képességfejlesztési tervek kontextusában elfogadott védelmi prioritásokkal összhangban határozzák majd meg, de regionális és nemzetközi, például NATO-célokat szintén figyelembe vehetnek.Kivételes esetekben EU-n kívüli cégek uniós székhellyel rendelkező leányvállalatai is jogosultak lehetnek támogatásokra bizonyos meghatározott feltételek mellett, amelyek azt biztosítják, hogy az EU és a tagállamok biztonsági és védelmi érdekei ne kerüljenek veszélybe. Az EU-n kívüli jogalanyok nem kaphatnak támogatást, de részt vehetnek együttműködésen alapuló projektekben.Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg kell erősítenie a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek, ez várhatóan a következő néhány hónapban megtörténik.Az Európai Bizottság javaslata értelmébena 2021 és 2027 közötti uniós költségvetési ciklusban.Sajtóhírek szerintennek segítségével.