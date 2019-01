Változást sürget az EU migrációs politikájában az olasz kormányfő

Politikai irányváltást sürgetett hétfőn a migráció kérdésében Giuseppe Conte. Az olasz kormányfő az Európai Bizottság migrációért felelős tagjával, Dimitrisz Avramopulosszal tartott római találkozója utáni sajtótájékoztatón úgy vélekedett, az EU sorsa a migrációtól függ.



Az olasz miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a biztosnak, és azt mondta, a jelenlegi migrációs politika folytatásával az "EU épülete összeomolhat".



Giuseppe Conte úgy vélte, a migráció határozza meg az unió sorsát. Hozzátette: nem vezet eredményre sem az időhúzás, sem az, hogy az államok egyedül szálljanak szembe a problémával, "szerkezeti, megosztott, kölcsönösségre épülő" megoldás helyett.



A római kormányfő Olaszországot hozta fel példaként hangsúlyozva, hogy Itália egyedül találta magát a migrációs áramlattal szemben, de az általa vezetett római kormány migrációs politikája kevesebb mint egy év alatt meghozta eredményét, mivel az érkezések aránya mintegy nyolcvan százalékkal csökkent.



"Ez mutatja, hogy Róma migrációs politika jó irányban halad és hatásos"- jelentette ki Giuseppe Conte.



Elmondta, Dimitrisz Avramopulosszal az európai határvédelemről egyeztetett, "ami az egyetlen módja" a migráció megállításának. Giuseppe Conte közölte, hogy a héten Csádban és Nigerben tárgyal az olaszországi illegális bevándorlók hazaszállításáról. Eddig erről már Tunéziában, Algériában, Líbiában, Etiópiában, Eritreában egyeztetett.



Dimitrisz Avramopuloszt az olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Matteo Salvini is fogadta.



A sajtótájékoztatón Salvini bejelentette, hogy 670 menedékkérő listáját adta át az EU-biztosnak, akiket Olaszország szét akar osztani a tagállamok közt. Többségében azokról van szó, akik tavaly nyáron érkeztek Olaszországba. Akkor több tagállam, önkéntesen kisebb csoportok befogadására kötelezte el magát, ami azóta se következett be.



Matteo Salvini közölte, ez a több száz menedékkérő útra készen áll, Olaszország akár azonnal meg tudja kezdeni széltosztásukat. Emlékeztetett, hogy belügyminiszterként addig nem engedélyezi a Máltán január 9-én kikötött menedékkérők Olaszországba érkezését, amíg az EU-tagállamok nem veszik át ezeket az Olaszországból is vállalt embereket.



"Az áthelyezésekkel csak foltozzuk a problémát, a migráció problémájának egyetlen megoldása az indulások és a kikötések leállítása" - jelentette ki Salvini.



Hozzátette: "ha Olaszországot segíteni akarják, rögtön át lehet térni a kijelentésekről a cselekvésre. Ha Európa ezt teszi, megmenekül, ha minden puszta szó marad, akkor Európa nem létezik".



Salvini kijelentette, ez az első év Olaszországban, amely úgy kezdődik, hogy eddig több volt a kiutasítás (73 fő), mint az érkezés (53 fő).



Dimitrisz Avramopulosz közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az EU és Olaszország céljai egyeznek, ami a hatérvédelmet, a harmadik államokkal való, az illegális bevándorlók feltartóztatását célzó , együttműködést, valamint a hazaszállítások növelését illeti. Avramopulosz hozzátette, hogy ezzel egy időben azonban "szolidaritási mechanizmust" is működtetni kell.