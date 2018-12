Vaddisznó harapta le egy 86 éves nő ujját

Vaddisznó harapta le egy idős nő ujját kedden Asija japán városban.



A 86 éves asszony bal kezének középső ujját veszítette el a támadásban. A több mint egy méter hosszú nőstény vaddisznó nem sokkal odébb beleharapott egy 60 éves nő szatyrába is, ő is könnyebben megsérült egyik ujján.



Az emberre támadó vaddisznót egy helyi vadásztársaság késekkel, gumibotokkal és más "fegyverekkel" felszerelkezett tagjai egy órával a riasztás után megölték egy iskola közelében.



Kobe és Asija városok egyes lakónegyedeibe gyakran tévednek be vaddisznók a tőlük északra fekvő hegyekből.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)