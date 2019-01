Vádat emeltek a chemnitzi tüntetéseket kirobbantó gyilkosság egyik feltételezett elkövetője ellen

A Chemnitzben augusztus 26-n történt késelés demonstrációk sorozatát robbantotta ki. A gyakran erőszakossá váló tüntetések mellett nagy port kavart az a felvétel, amelyen az látható, hogy - a dpa német hírügynökség leírása szerint - németek megtámadnak és üldözőbe vesznek két arab férfit. Ezt számos német politikus, köztük Angela Merkel kancellár is hajtóvadászatnak nevezte.



A szíriai menedékkérőt Daniel Hillig megölésével vádolják, emellett gyilkossági kísérlet és testi sértés miatt is vádat emeltek ellene.



A gyilkosság egy másik gyanúsítottját, az iraki Farhad A.-t még nem kerítették kézre a német hatóságok, nemzetközi körözést adtak ki ellene.



A német ügyészség közölte, a nyomozás során több mint száz szemtanút kérdeztek ki, aminek segítségével a rendőrség megállapította: a késes támadás az után történt, hogy az iraki gyanúsított összeszólalkozott a német áldozattal. Alaa S. később keveredett bele a vitába.



Az ügyészség szerint úgy tűnik, a szíriai és az iraki menedékkérő is megszúrta a német férfit a karján és a mellkasán. Egy másik németet is megszúrtak, súlyos sebesüléseket okozva neki.



A rendőrség mindazonáltal nem tudta megállapítani, mi váltotta ki a vitát.



Az ügyben vádat emelhetnek még egy harmadik férfi, az iraki Yousif A. ellen is. A férfit rövid időre őrizetbe helyezték, de szeptemberben elengedték, mert nem volt akkor elegendő bizonyíték ellene. Egyelőre nem világos, mennyire volt köze a történtekhez - jegyezte meg a dpa.