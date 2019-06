Úzvölgyi katonatemető: tovább halogatja Bákó megye a darmanesti-i polgármesteri hivatal beperelését

Bákó megye prefektusa - korábbi bejelentésétől eltérően - még mindig nem támadta meg a közigazgatási bíróságon azt az építési engedélyt, amelyet a darmanesti-i (dormánfalvi) polgármesteri hivatal állított ki maga számára az úzvölgyi katonatemető átalakítására.



A román kormány Bákó megyei képviseletét ellátó prefektusi hivatal korábban múlt péntekig adott haladékot a polgármesternek álláspontja megvédésére. Közölte: ha ez a megnevezett határidőig nem történik meg, a közigazgatási bíróságon támadja meg az okmányt.



A prefektus által indított per az építési engedély hatályának a felfüggesztését jelentené a jogerős ítélet kimondásáig. A prefektusi hivatal szóvivője kedden az MTI-nek elmondta: június 4-én a Hősök Emléke Országos Hivatalt (ONCE) is megkérdezték arról, hogy hozzájárult-e a temető átalakításához, és amíg nem kapnak választ, nem dönthetnek a közigazgatási per elindításáról.