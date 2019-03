Utrechti lövöldözés: már csak az elkövetőt tartják fogva - fotók

Holland hírforrások keddre virradóra közölték, hogy a hatóságok őrizetbe vették a lövöldözés harmadik gyanúsítottját, de a polgármester a holland rádiónak elmondta, hogy már csak a támadás elkövetésével gyanúsított, török születésű Gökmen Tanist tartják fogva, a többieket elengedték.



A 37 éves Tanist több órás hajsza után fogták el hétfő kora este, tettének indítékai még nem ismeretesek. A rendőrség nem zárta ki a terrorista indítékot, később ugyanakkor lehetségesnek nevezte, hogy a tettes és elsődleges célpontja valamilyen kapcsolatban állt egymással.

Az előző nap egy villamoson elkövetett merénylet áldozatainak emlékére helyez el virágot egy férfi Utrechtben 2019. március 19-én.

Fotó: MTI/EPA/ANP/Robin Van Lonkhuijsen

Tanis három embert lőtt agyon az Amszterdamtól délre fekvő hollandiai nagyvárosban, további öt embert pedig megsebesített, közülük hármat súlyosan.



Rendőrök és mentők az Utrecht belvárosában elkövetett lövöldözés helyszínén 2019. március 18-án. Fotó: MTI/EPA-ANP/Robin Van Lonkhuijsen





Fotók: MTI/EPA/ANP/Robin Van Lonkhuijsen

