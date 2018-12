Ünneplés helyett gyász: négy gyermek is meghalt a szörnyű robbanásban

Felrobbant egy tűzijáték készlet a közép-mexikói Querétaro állam Tequisquiapan nevű településén, legkevesebb nyolc ember életét vesztette és ötvenhárman megsérültek, közülük nyolcan súlyosan - jelentette a helyi sajtó kedden.



A felhalmozott mintegy 1500 pirotechnikai eszköz felrobbanásában négy gyerek is meghalt - írta a Milenio című mexikói napilap.



Az ünnepségre előkészített tűzijátékot egy templom előtt halmozták fel. A robbanás erejétől az imaház ablakai betörtek, s a Rotativo című helyi lap szerint a környező házakban is károk keletkeztek.



Egyelőre nem világos, mi idézhette elő a robbanást. Mexikóban december 12-én tartják a Guadalupei Miasszonyunk ünnepét, aminek alkalmából a templomok előtt tűzijáték is szokott lenni.