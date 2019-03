Ukrán elnökválasztási exit poll: Zelenszkij és Porosenko jutnak be a második fordulóba

Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök a fiatal választókhoz intézett üzenetet a vasárnapi elnökválasztás exit poll-eredményeinek ismertetése után mondván, hogy "meghallotta őket", és most azt kéri, hallják meg őt is.



"Készen állok mély és lényegre törő párbeszédre azokkal, akiket nem tudtam meggyőzni az első fordulóban" - hangoztatta Porosenko kampánystábja előtt mondott beszédében. "Most a harminc évesnél fiatalabbakhoz szeretnék fordulni. Önök látják a változásokat az országban, de szeretnék, ha ezek mélyebbek lennének és gyorsabban mennének végbe. Teljesen osztom ezt a vágyat. Ahhoz, hogy a változások minőségiek legyenek, egyesülnünk kell, és hogy ezt elérjük, nem vesztegethetjük az időnk. Teljes mértékben értem elégedetlenségük okát, meghallottam Önöket, és most kérem, hogy engem is halljanak meg" - idézte az Ukrajiszka Pravda a regnáló államfőt, aki az exit poll-adatok alapján második lett Volodimir Zelenszkij humorista elnökjelölt mögött.



Az elnök szavai szerint minden, amit az elmúlt öt évben tett a vezetés, azt végső soron a fiatalokért, Ukrajna jövőjéért tette. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy minden, amit elértek az öt év alatt elveszíthető, "elég ehhez hibázni a második fordulóban".



Emlékeztetett arra, hogy éjfél után április 1-je lesz: "Nevetünk egyet és ennyi elég. Április 2-tól pedig határozottan haladunk előre" - tette hozzá Porosenko.



A hírportál tudósítása szerint Zelenszkijt Ihor Kolomojszkij oligarcha "bábjának" nevezte.



Zelenszkij kampánystábjánál ünnepi hangulat uralkodott. A showman köszönetet mondott mindenkinek, aki "nem poénból" szavazott, utalva ellenfelei vádjára, miszerint sokan csak viccből szavaznak rá.



"Minden szuper, de ez csak az első lépés a nagy győzelemhez" - mondta.



A szabályok szerint, ha egy jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint felét, akkor második fordulót kell tartani. Ebben az a két jelölt mérkőzik meg ismét, amelyik az első fordulóban a legtöbb voksot kapta.



A exit poll-felmérések eredménye szerint a választók mintegy 30 százaléka támogatta Zelenszkijt, a második helyen Porosenko végzett a szavazatok körülbelül 18 százalékával. A harmadik Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt jelöltje lett 14 százalékkal, de jelezte, hogy nem ismeri el a felmérések eredményét, mert szerinte ő végzett a második helyen.



Exit poll: Zelenszkij és Porosenko jutnak be a második fordulóba



Az exit poll-felmérések eredménye szerint Volodmir Zelenszkij humorista és Petro Porosenko jelenlegi államfő jutnak be az ukrajnai elnökválasztás második fordulójába. Timosenko pártja máris jelezte, hogy nem ismeri el az eredményt.



A vasárnap esti urnazárás után közzétett felmérések egyöntetűen azt mutatják, hogy a legtöbben Zelenszkijre szavaztak. A nemzeti exit poll szerint a választók 30,4 százaléka támogatta őt, míg Porosenko a szavazatok 17,8 százalékát szerezte meg. A harmadik helyen Julija Timosenko, a Haza (Batykivscsina) párt jelöltje végzett 14,2 százalékos eredménnyel. Ezt a felmérést három kutatóintézet, a Demokratikus Kezdeményezések, a KMISZ és a Razumkov központ közösen végezte.



Ugyanezt a sorrendet állapította meg minimális százalékpontnyi eltérésekkel az 1+1 televízió, illetve a 112.Ukrajina és a NewsONE tévécsatornák, valamint a Szocisz közvélemény-kutató központ felmérése is.



Timosenko stábja rögtön közzétette a Twitteren, hogy nem ismerik el az exit poll-eredményeket. Szerintük ezeket a felméréseket manipulálták.



Szerhij Szoboljev Haza-párti képviselő közölte, hogy számításaik szerint Zelenszkij 27 százalékot szerzett, Timosenko 20,9, Porosenko pedig csak 17, százalékot.



Timosenko az Ukrajisza Pravda hírportál szerint újságírók előtt kijelentette, hogy pártja saját exit poll-felmérést végzett. Arra szólította fel csapatát, hogy ne "essenek szét", ne figyeljenek a "megvásárolt" exit pollokra, hanem éjfélig juttassák el a jegyzőkönyvek másolatait a választókerületekből a pártközpontba, ahol megkezdik a párhuzamos szavazatszámlálást.