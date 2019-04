Újságíró halt meg egy észak-írországi lövöldözésben

Az észak-írországi rendőrség (PSNI) főparancsnok-helyettese, Mark Hamilton pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a második legnagyobb északír városban, Londonderryben történt éjszakai incidensért valószínűleg az "új IRA" nevű szakadár britellenes katolikus terrorcsoportot terheli a felelősség.



Hamilton szerint a rendőrség a támadás előtt a városban több helyszínen házkutatásba kezdett fegyvereket keresve, mivel a hatóságok attól tartanak, hogy szakadár republikánus csoportok tagjai erőszakcselekményekre készülnek a húsvéti hétvégén.



A rajtaütések helyszínein több tucatnyi benzinbombát dobtak a rendőrségi járművekre, majd egy fegyveres több lövést adott le a rendőrökre, ám a 29 éves Lyra McKee oknyomozó újságírót találta el.



A fiatal nőt kórházba vitték, ahol belehalt sérüléseibe.Az incidenst a katolikus és a britpárti protestáns oldal vezető politikusai egyaránt elítélték.



Michelle O'Neill, a britellenes katolikus mozgalom legnagyobb pártja, a Sinn Féin alelnöke, a párt észak-írországi vezetője pénteki Twitter-üzenetében az egész békefolyamat, a megbékélés alapjául szolgáló nagypénteki megállapodás elleni támadásnak minősítette a történteket, "úgynevezett szakadároknak" nevezve az újságírónő haláláéért felelősöket.



Arlene Foster, a legnagyobb britpárti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetője pénteki Twitter-bejegyzésében "észnélküli cselekménynek" minősítette az incidenst. Hozzátette: senki nem akar visszatérni az elmúlt évtizedek erőszakhullámához.



A brit kormány észak-írországi ügyekért felelős minisztere, Karen Bradley tűrhetetlennek nevezte a Londonderryben történteket. Nyilatkozata szerint az újságírónő halálát okozó erőszakcselekményeket a helyi közösség elsöprő többsége elutasítja.



Az "új IRA" 2012-ben alakult, és eddigi legsúlyosabb terrorcselekménye egy pokolgépes merénylet volt, amelyet három éve követett el Belfastban egy büntetés-végrehajtási tisztviselő ellen.



A pokolgép, amelyet az áldozat gépkocsijának aljára rögzítettek, részlegesen robbant csak fel, de az 52 éves Adrian Ismay így is súlyosan megsérült, és tíz nappal később meghalt.



Az 1998-as nagypénteki egyezménnyel elindult megbékélési folyamat meghatározó horderejű mozzanataként az IRA, vagyis az Ír Köztársasági Hadsereg - amely valaha a legnagyobb britellenes katolikus félkatonai szervezet volt Észak-Írországban - már hosszú évekkel ezelőtt felhagyott a fegyveres akciókkal, leszerelte fegyverzetét, és gyakorlatilag beszüntette tevékenységét.



Az IRA működésének beszüntetését és a felekezeti kiegyezést egyes kisebb katolikus szakadár szervezetek - amelyek közül többen valamilyen kiegészítő jelzővel IRA-nak nevezik magukat - azonban még most sem fogadják el, és további harcot hirdettek a brit fennhatóság ellen.



Az 1998-as megbékélési egyezmény legfőbb vívmányai közé tartozik, hogy az Ír Köztársaság és Észak-Írország korábban katonai szigorral őrzött határa hosszú évek óta teljesen nyitott, a 499 kilométeres határszakaszon semmiféle fizikai ellenőrzés nincs.



Az ír kormány folyamatosan figyelmezteti Londont, hogy ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, és emiatt szükségessé válik a határellenőrzés újbóli bevezetése, az a felekezeti erőszakcselekmények kiújulásához vezethet.



Londonderry az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő katolikus mozgalom fellegvára. Ennek egyik jele, hogy a város félhivatalos közkeletű neve nem is Londonderry, csak Derry, a Londonderry elnevezést a településen sehol nem lehet látni.