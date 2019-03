Újabb támadás érte Kongóban az egyik ebolás betegeket kezelő központot

Sylvain Mbusa Kanyamanda szerint ugyanazt a létesítményt érte támadás, amelyet február végén egyszer már felgyújtottak ismeretlen fegyveresek, s ami miatt az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet felfüggesztette tevékenységét a térségben. A központot, amely egy hete kezdett ismét betegeket fogadni, a kongói egészségügyi tárca üzemelteti az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és az ENSZ Gyermekalapjával (UNICEF) együttműködve.

Megint támadás érte az ebolás betegeket kezelő központot a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Butembóban, a Mai-Mai nevű lázadó milícia és a létesítményt védő biztonsági erők összecsapásában meghalt egy rendőr és az ápoló személyzet több tagja is megsebesült - közölte szombaton a város polgármestere.Kanyamanda szerint a Mai-Mai fegyvereseinek támadását sikeresen visszaverték, s a rendőrök egy sebesült fegyverest elfogtak. A nap folyamán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője is látogatást tett a létesítményben. "Megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy egészségügyi dolgozók sebesültek meg és meghalt egy rendőr a mai támadásban, miközben még azokat siratjuk, akik a korábbi támadásokban vesztették életüket az egészséghez való jog védelmében" - emelte ki Tedrosz. "Nincs más választásunk, mint folytatni az emberek megsegítését, akik a legsebezhetőbbek közé tartoznak a világon" - tette hozzá.Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint az afrikai ország keleti felében hét hónapja pusztító járványban eddig 569-en haltak meg, és 907-en kapták el a vérzéses lázzal járó vírust. A betegség elleni küzdelmet nehezíti, hogy a járvány fegyveres harcok sújtotta területeken tombol. A WHO szerint a segélymunkásokat sok helyen bizalmatlansággal fogadják a hagyományos gyógymódokat előnyben részesítő, és rémhíreket terjesztő helyi lakosok.Az ország északkeleti részén évek óta dúl a konfliktus a különböző fegyveres csoportok között, dacára a kongói hadsereg és a kongói ENSZ-misszió (MONUSCO) jelenlétének.