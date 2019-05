Újabb fejlemény Harvey Weinstein perében

Harvey Weinstein, az őt szexuális visszaéléssel megvádoló nők, korábbi produkciós vállalatának vezetősége és a New York-i főügyész hivatala 44 millió dolláros (12,8 milliárd forintos) kártérítési megállapodásra jutott a Wall Street Journal csütörtöki cikke szerint.



A még nem végleges egyezség alapján azok a nők, aki szexuális zaklatás és erőszak miatt jelentették fel Weinsteint, az egykori Weinstein Co. alkalmazottai és hitelezői, valamint ügyvédjeik mintegy 30 millió dollárt (8,7 milliárd forint) kapnak. További 14 millió dollárból (4 milliárd forint) Weinstein egykori produkciós vállalata vezetőségi tagjainak jogi költségeit rendezik.



A megállapodásban szereplő összeg a The Wall Street Journal értesülése szerint biztosítási kötvényekből származik. Az egyezségről Harvey Weinstein fivérének, Bob Weinsteinnek az ügyvédje számolt be csütörtökön a delaware-i csődbíróságon.



A lap szerint a most elért átmeneti egyezség nem befolyásolja a Weinstein elleni büntetőpert.



Weinstein büntetőpere szeptemberben kezdődik a manhattani legfelsőbb bíróságon. A bukott filmmogul ellen egy 2013-ban elkövetett szexuális erőszak és egy 2006-ban elkövetett szexuális aktusra kényszerítés miatt emeltek vádat. A bűncselekmények miatt kiszabható minimális börtönbüntetés tíz év.



Weinsteint több tucatnyi nő vádolta meg szexuális zaklatással. A volt producer tagadta a vádakat, és azt állította, hogy csak közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatai voltak.



