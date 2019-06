Új minisztereket nevezett ki a lengyel elnök az EP-választás nyomán megüresedett posztokra

Új lengyel kormányfőhelyettest és három minisztert nevezett ki Andrzej Duda elnök az európai parlamenti választás nyomán megüresedett posztokra, és elfogadta a pénzügyminiszter lemondását is.



Bejelentések szerint az új kabinet az eddigi politikát folytatja.



A májusi, a lengyel kormánypárt számára a 46 százalékos győzelemmel véget ért európai parlamenti (EP) választásra a Jog és Igazságosság több élvonalbeli politikusát jelölt, a többi között azért, mert a voksolás az ősszel esedékes lengyel parlamenti választás egyfajta erőpróbájának is számított.



Mandátumot nyert Beata Szydlo társadalomügyi miniszterelnök-helyettes, volt miniszterelnök, továbbá Joachim Brudzinski belügyminiszter, Elzbieta Rafalska szociális, munka- és családügyi miniszter, valamint Anna Zalewska oktatásügyi miniszter.



A megüresedett posztok közül Beata Szydlóé betöltetlen maradt, a társadalompolitikai kérdéskört a kormány mellett működő bizottság elnökeként Piotr Glinski kormányfőhelyettes, kulturális és örökségvédelmi miniszter vállalja át.



Új miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki az államfő Jacek Sasint, a miniszterek tanácsa állandó bizottságának elnökét, akinek feladatköre most a tárcák közötti összehangolással bővül. A belügyminiszteri posztot Elzbieta Witek, a miniszterelnök politikai kabinetjének vezetője, korábbi kormányszóvivő vette át.



Andrzej Duda kedden elfogadta az EP-képviselői posztra nem pályázó Teresa Czerwinska pénzügyminiszter lemondását is, a tárca vezetésével Marian Banas miniszterhelyettest bízta meg. Banast az áfacsalások ellen kezdeményezett széleskörű intézkedések egyik ötletgazdájaként tartják számon.