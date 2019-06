10:16:

Az Egyesült Államoknak és Észak-Koreának maga mögött kell hagynia az ellenségeskedéssel teli múltat, és új fejezetet kell nyitnia a kétoldalú kapcsolatokban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Kim Dzsong Unnal közös sajtótájékoztatóján vasárnap a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben.



Az amerikai elnök nagyszerű barátságnak nevezte a Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyát, amikor a két vezető a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetből néhány pillanatra észak-koreai területre lépett.



Az észak-koreai vezető bátor döntésnek nevezte, hogy Trump átlépett Észak-Koreába, hangoztatva: "Magyunk mögött hagyjuk a múltat és a jövőt építjük".



Új fejezetet remél Donald Trump Washington és Phenjan kapcsolatában



"Nagy nap ez a világ számára" - jelentette ki Trump a helyszínen újságíróknak, egyúttal bejelentette, hogy meghívja Kim Dzsong Unt a Fehér Házba.



Az észak-koreai vezető újságíróknak reményét fejezte ki, hogy Trump átlépése észak-koreai területre javítani fogja a két ország kapcsolatát.



Az amerikai elnök a G20-országcsoport oszakai csúcstalálkozója után kezdett megbeszéléseket vasárnap Szöulban a dél-koreai államfővel, a hírügynökségek szerint a két ország közti kereskedelmi kapcsolatok mellett érintették az észak-koreai nukleáris leszerelés kérdését is.



A Fehér Ház közleménye szerint a panmindzsoni találkozót az észak-koreai vezető kérte Trumptól, aki mikroblog-bejegyzésében azt is közölte, hogy már rég szerette volna felkeresni demilitarizált övezetet. A tervezett találkozóval kapcsolatban a sajtótájékoztatón azt mondta, elképzelhető, hogy csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy "egy kézfogás nagyon sokat jelenthet".



Mun Dzse In - aki elkíséri Trumpot az övezetbe - a tervezett találkozót történelmi eseménynek nevezte, és hozzátette, reméli, hogy Trump úgy vonul be a történelembe, mint az az amerikai elnök, amelyik békét teremtett a két Korea között.



Trumppal közös sajtótájékoztatóján Mun azt is leszögezte, hogy ő és Kim Dzsong Un később fognak tárgyalni egymással: "a vasárnapi találkozó központjában Washington és Phenjan közti áll" - magyarázta.



Ugyanekkor Trump azt is hozzáfűzte, hogy a maga részéről "nem sieti el" Észak-Korea ügyét, és emlékeztetett arra is, hogy a Phenjan elleni szankciók továbbra is érvényben vannak.



Donald Trump tavaly júniusban Szingapúrban találkozott először Kim Dzsong Unnal, és több vitás kérdésben született megegyezés, köztük a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítéséről. Mindazonáltal az atomfegyver-mentesítés ügyében nem történt konkrét előrelépés, mert Phenjan úgy vélte, Washington egyoldalú követeléseket támasztott, és nem viszonozta a feszültség elsimítását célzó gesztusait.



Februárban a vietnami Hanoiban tartott második csúcstalálkozó nem hozott kézzelfogható eredményt.