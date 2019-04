Új demokrata párti elnökjelöltet jelentettek be

A 40 éves Moulton Elizabeth Warren demokrata szenátor és William Weld volt republikánus kormányzó után a harmadik massachusettsi politikus, aki az Egyesült Államok elnöke szeretne lenni.Moulton hétfőn a honlapján közzétett videoüzenetben jelentette be indulását, és az ABC televízióban is kifejtette szándékait. "Azért indulok, mert muszáj legyőznünk Donald Trumpot, és azért akarom, hogy legyőzzük Donald Trumpot, mert szeretem ezt az országot" - fogalmazott a videoüzenetben. Az erkölcs fontosságát hangsúlyozta, mint mondta, "legyen szó akár kormánytagok kinevezéséről, akár új kétoldalú szerződések tárgyalásáról, akár egy elnöki rendelet aláírásáról. Én mindig tiszteletben tartom majd az amerikai értékrendet" - szögezte le. Az ABC televízióban fontosnak tartotta kijelenteni: "nem vagyok szocialista, demokrata vagyok, és ezt egyértelművé kívánom tenni. Talán ez különböztet meg engem a többi demokrata párti elnökjelölt-aspiránstól". Főleg arról beszélt, hogy kampányában nemzetbiztonsági és védelmi kérdésekre kíván összpontosítani.Seth Moultont szűkebb pátriáján, Massachusetts államon kívül nem nagyon ismerik. A Harvard Egyetemen végzett jogász, négyszer teljesített szolgálatot Irakban és 2014 óta tagja a szövetségi képviselőháznak. Nemzetvédelmi és külpolitikai kérdések szakértőjeként tartják számon a képviselőházban, ahol az Egyesült Államok szövetségesi rendszerének újragondolását, a NATO megreformálását és Kína befolyásának ellensúlyozására egy csendes-óceáni NATO létrehozását sürgeti.Moulton a tizenkilencedik politikus a Demokrata Pártban, aki indul az elnökjelöltségért. Joe Biden volt alelnök amerikai sajtóértesülések szerint szerdán jelenti be, hogy szintén versenybe száll.