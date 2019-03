Új-zélandi vérengzés: az áldozatok között sok a külföldi - sokkoló fotók, videó

Az Európai Unió, a NATO és az Európa Tanács is elítélte a merényleteket



Az Európai Unió, a NATO és az Európa Tanács főtitkára is elítélte pénteken a két mecset ellen elkövetett új-zélandi terrortámadásokat, amelyekben a legfrissebb hírek szerint 49 ember vesztette életét.



Az imahelyek elleni támadások mindannyiunk ellen szólnak, akik hiszünk a vallás és a vélemény szabadságában, sokszínűségében, ami az új-zélandi társadalom szövetét jelenti, és amely értékeket az Európai Unió is osztja - hangsúlyozta az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője.



Az ilyen cselekedetek erősítik eltökéltségünket, hogy a nemzetközi közösség egészével együttműködve szembeszálljunk a terrorizmus, a szélsőségesség, a gyűlölet globális kihívásaival - húzta alá Federica Mogherini.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az Európai Unió együtt gyászol Új-Zélanddal, és "mindig ki fog állni azok ellen, akik gyűlölettől fűtve el akarják pusztítani társadalmainkat és életmódunkat".



Határozottan elítélte a történteket Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is, aki támogatásáról biztosította Wellingtont a nyitott társadalmak és a közös értékek védelmében.



Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára azt írta a Twitteren, hogy "a rasszizmus, a vallási gyűlölet és az iszlamofóbia fenyegetést jelent a békére, a stabilitásra világszerte".

Videofelvételrol készült kép az új-zélandi Christchurchben történt terrortámadás egyik elkövetőjéről 2019. március 15-én. A fegyveres a fejére erősített kamerával rögzítette a merényletet, majd a 17 perces felvételt feltette az internetre. Fotó: MTI/AP

Áder János részvéttáviratot küldött Új-Zéland főkormányzójának



Táviratban fejezte ki részvétét Áder János köztársasági elnök pénteken Patsy Reddy új-zélandi főkormányzónak a terrortámadás miatt, amelynek negyven áldozata van.



A Köztársasági Elnöki Hivatal által az MTI-hez eljuttatott részvéttáviratban Áder János azt írta: mély megrendüléssel értesült a Christchurchben elkövetett kegyetlen merényletekről, amelyek számos ártatlan ember életét követelték.



"Magyarország népe nevében és a magam részéről is ezúton szeretnék őszinte részvétet nyilvánítani az áldozatok családtagjainak és barátainak, Új-Zéland valamennyi polgárának" - írta az államfő.



Hozzátette: e nehéz órákban mindnyájan együtt érzünk azokkal, akik az értelmetlen terrortámadásban elveszített szeretteiket gyászolják. Lélekben ott vagyunk velük, és osztozunk fájdalmukban, a merénylet sérültjeinek pedig mielőbbi és teljes felgyógyulást kívánunk - írta Áder János részvéttáviratában.

Videofelvételrol készült kép az új-zélandi Christchurchben történt terrortámadás egyik elkövetojének autójában lévő fegyverekről 2019. március 15-én. Fotó: MTI/AP

Sok külföldi halottja és sebesültje van hivatalos bejelentések és sajtóértesülések szerint a pénteki új-zélandi terrortámadásnak, amelyet két mecset ellen követtek el Christchurch városában, a Déli-szigeten.Az új-zélandi sajtó ott élő pakisztániaktól kapott tájékoztatás alapján szombaton arról írt, hogy legalább négy pakisztáni van a 49 halott között, beleértve egy kisfiút. Közben a pakisztáni külügyminisztérium ugyancsak szombaton közzétett egy listát, rajta a merényletek után eltűntként nyilvántartott kilenc pakisztáni állampolgárral. A tárca egyelőre csak annyit közölt, hogy próbálnak biztos információkat szerezni a sorsukkal kapcsolatban. Új-Zélandon hozzávetőleg ötezer pakisztáni él, az iszlámábádi kormány pénteken határozottan elítélte a történeket, a lelkiismereti szabadság elleni gyalázatos támadásnak minősítve a tömeggyilkosságot.Az egyiptomi hatóságok szombati tájékoztatása szerint az afrikai ország négy állampolgára is életét vesztette az előző napi mészárlásban, halálukat már az új-zélandi hatóságok is megerősítették.A jordániai külügyminisztérium közölte, három állampolgáruk halt meg a két mecset elleni támadásban, többen megsebesültek.A szaúd-arábiai tulajdonú al-Arabíja hírtelevízió jelentése szerint a merényletnek szaúdi sebesültjei is vannak.Az eltűntként nyilvántartottak között kilenc indiai állampolgár vagy indiai származású ember is van - közölte India új-zélandi nagykövete, emberiesség elleni égbekiáltó bűncselekménynek nevezve a támadást.A gyanúsított, a 28 éves Brenton Tarrant ellen már vádat is emeltek tömeggyilkosságért a christchurchi körzeti bíróságon. Az ausztrál férfi április 5-én áll ismét bíróság elé. A mecsetek elleni támadások nyomán összesen négy embert vettek őrizetbe a hatóságok, egyet később elengedtek.Az új-zélandi Christchurchben két mecset ellen követtek el terrortámadást. Vélhetően egyetlen támadó volt, aki lőfegyverből tüzet nyitott az imára összegyűlt hívekre, és 49 embert meggyilkolt. A sebesültek száma 48, közülük több állapota válságos.Brenton Tarrant a merénylet előtt közzétett egy 74 oldalas kiáltványt, amelyben leszögezi: fehér bőrű ausztrál, rasszista, tettét bevándorlásellenessége motiválta.Jacinda Ardernd új-zélandi kormányfő szombaton Christchurch-be utazott, ahol találkozott a muszlim közösség képviselőivel. A politikus kijelentette, Új-Zéland együtt gyászol velük.A szigetországban hozzávetőleg ötvenezer vallásos muszlim él, köztük sok bevándorló olyan országokból, mint Pakisztán és Banglades.Tömeggyilkosságért vádat emeltek a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások elkövetője ellen, aki pénteken jelent meg a christchurchi körzeti bíróság előtt, és aki április 5-én áll ismét a bírák elé.Brenton Tarrant, a 28 éves ausztráliai férfi - volt fitneszoktató - fehér ingben, megbilincselve hallgatta végig a vádat, az ülést biztonsági okokból zárt ajtók mögött tartották, csak a sajtó képviselői lehettek jelen.A mecsetek elleni támadások nyomán összesen négy embert vettek őrizetbe a hatóságok. Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök pénteki sajtóértekezletén elmondta: egyikük sem bizonyult büntetett előéletűnek, az ausztrál férfi sem szerepelt eddig a hatóságok nyilvántartásában a szélsőjobboldali mozgalmakhoz köthető cselekmények elkövetői között.Azt még vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek közül további két személynek milyen köze van a merényletekhez. A negyedik embert ugyanakkor már szabadon engedték. A hírügynökségek megjegyzik: az őrizetbe vételek körülményei még homályosak a sajtó számára, a hatóságok ezzel kapcsolatban alig csepegtetnek bármiféle információt.Az új-zélandi Christchurchben két mecset ellen követtek el terrortámadást. Egy vagy több támadó lőfegyverből tüzet nyitott az imára összegyűlt hívekre, és 49 embert meggyilkolt. A sebesültek száma 48, közülük húsz állapota súlyos.Donald Trump amerikai elnök Washingtonban egy sajtóértekezleten kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy a christchurchi terrorcselekmények nem tanúskodnak a "fehér nacionalizmus" fokozódásáról. "Gondolom, csupán az emberek kis csoportjáról van szó" - mondta.Brenton Tarrant ugyanis - mielőtta Maszdzsid an-Núr mecsetnél - közzé tett egy 74 oldalas kiáltványt, amelyben. Ebben az amerikai elnököt a "fehér identitás jelképének" nevezi.Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este, miután kormánytagokkal és a bolgár hírszerzési hatóságok képviselőivel tanácskozott.Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.Szotir Cacarov bolgár főügyész szerint a férfi 2018 november 9. és 15. között turistaként tartózkodott Bulgáriában, ahol történelmi jelentőségű helyeket látogatott meg. Ezt követően november 15-én repülőgépen Bukarestbe utazott tovább, ahol autót bérelt, majd Magyarországra látogatott.Mint mondta, a vizsgálat célja, hogy megállapítsák, "az a verzió, miszerint történelmi helyeket akart meglátogatni és a balkáni országok történetőről akart tanulni, helytálló-e vagy estleg más indítékai voltak".Cacarov szerint 2016. december 28. és 30. között a merénylő balkáni országokban is megfordult, így a többi között Szerbiában, Horvátországban, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában is járt. Hangsúlyozta: a bolgár hatóságok most azon dolgoznak, hogy kiderítsék, a merénylő rendelkezett-e Bulgáriában kapcsolatokkal.Az ausztrál férfi a fejére szerelt kamera segítségével a Facebookon élőben közvetítette ámokfutását a Maszdzsid an-Núr mecsetnél. A 17 perces videón látszik, ahogy autón megérkezik az épülethez, bemegy, és elkezd lőni a bent lévőkre. Ezután visszamegy az autójához, egy másik fegyvert vesz a kezébe, újra bemegy, és ismét lőni kezd. Ezután elhajt az autóval, de vezetés közben is lő még a mecset felé. A férfi a közvetítés előtt közölt egy 74 oldalas kiáltványt, amelyben leszögezi: fehér bőrű ausztrál, rasszista, tettét bevándorlás-ellenessége motiválta. A dokumentumban megszállóknak nevezni a bevándorlókat.A fegyvereken cirill írással olyan történelmi szerb vezetők neve is szerepel, akik az 500 éves ottomán uralom ellen harcoltak a Balkánon. Az AP riportja szerint az egyik fegyveren a törökök ellen harcoló Hunyadi János, az egyik táron a 15. században élt Horogszegi Szilágyi Mihály, Magyarország egykori kormányzója, Hunyadi Mátyás nagybátjya, erdélyi vajda neve is fel volt tüntetve.Egy boszniai szerb háborús bűnöst éltető dalt hallgatott az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő pénteki terrorcselekmények elkövetője tette végrehajtása során, fegyvereit pedig egyebek mellett fehér felsőbbrendűséget hirdető feliratok díszítették - közölte az AP amerikai hírügynökség.Az ausztrál férfi a fejére szerelt kamera segítségével a Facebookon élőben közvetítette ámokfutását a Maszdzsid an-Núr mecsetnél. A 17 perces videón látszik, ahogy autón megérkezik az épülethez, bemegy, és elkezd lőni a bent lévőkre. Ezután visszamegy az autójához, egy másik fegyvert vesz a kezébe, újra bemegy, és ismét lőni kezd. Ezután elhajt az autóval, de vezetés közben is lő még a mecset felé. A férfi a közvetítés előtt közölt egy 74 oldalas kiáltványt, amelyben leszögezi: fehér bőrű ausztrál, rasszista, tettét bevándorlás-ellenessége motiválta.A felvételen egyebek között Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnököt dicsőítő szerb nacionalista dalt hallani. Karadzicot a hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY) a boszniai muszlimok ellen elkövetett népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélte el. Az AP szerint a YouTube videómegosztó oldalon is megtalálható dal videóklipje lesoványodott muszlimokat mutat egy szerb fogolytáborban a délszláv háború idején. "Óvakodj az usztasáktól és a törököktől" - hallani a dalszövegben. Az AP szerint ezek a boszniai horvátokra és muszlimokra használt lealacsonyító kifejezések.Ivica Dacic szerb külügyminiszter Belgrádban nyilatkozva elítélte az új-zélandi terrorcselekményeket, és el is határolódott azoktól. A szerb nacionalista dalt hallgató elkövetővel kapcsolatos újságírói kérdésre felelve leszögezte, a férfinak semmi köze Szerbiához.Az elkövető által használt fegyvereket szinte ellepték a fehér festékkel felvitt szélsőjobboldali és fehér felsőbbrendűséget hirdető feliratok. A videóban szereplő legalább két fegyveren utalások voltak a többi között a 11 éves Ebba Akerlundra, aki egyike volt annak az öt halálos áldozatnak, akiket 2017 áprilisában Stockholmban az üzbég Rahmat Akilov halálra gázolt lopott teherautójával.Az elkövetőhöz köthető - időközben törölt - Twitter-oldalon további fotók voltak a videóban használt gyilkoló szerszámokról. Ezeken muszlim vereségeket jelző történelmi dátumokat is ki lehet venni, mint például Bécs 1683, ami utalás az osztrák főváros Ottomán Birodalom általi sikertelen ostromára, vagy Akko 1189, utalva a mai Izrael területén fekvő város harmadik keresztes hadjárat alatti ostromára.A fegyvereken cirill írással olyan történelmi szerb vezetők neve is szerepel, akik az 500 éves ottomán uralom ellen harcoltak a Balkánon. Az AP riportja szerint az egyik fegyveren a törökök ellen harcoló Hunyadi János, illetve az egyik táron a 15. században élt Horogszegi Szilágyi Mihály, a Magyar Királyság régense, erdélyi vajda neve is fel volt tüntetve.Kettős terrormerényletet követtek el pénteken az új-zélandi Christchurch két mecsete ellen. Egy vagy több támadó lőfegyverből tüzet nyitott az imára összegyűlt hívekre, és 49 embert meggyilkolt. A sebesültek száma 48, közülük húsz állapota súlyos. A hatóságok eljárást indítottak egy feltehetőleg rasszista, bevándorlásellenes ausztrál férfi ellen a tömeggyilkosságok miatt.A Christchurch központjában lévő Maszdzsid al-Núr mecsetnél 41, Linwood külső kerület mecseténél pedig hét ember halt meg, egy pedig kórházba szállítása után vesztette életét. Az áldozatok között gyerekek is vannak.Mike Bush új-zélandi rendőrfőkapitány, "nagyon alaposan kiterveltnek" nevezte a kettős merényletet. Beszámolt arról, hogy a rendőrség a mecsetek környékén két házilag készített, járművekhez erősített robbanószerkezetet talált, amelyeket a tűzszerészek hatástalanítottak.Az új-zélandi rendőrség közölte, hogy őrizetbe vettek három férfit és egy nőt, akiknek szélsőséges nézetei vannak, de egyikük sem szerepelt semmilyen bűnügyi nyilvántartásban.Az egyik férfi, egy 28 éves ausztrál ellen eljárást indítottak gyilkosságért, és szombaton vizsgálóbíró elé állítják - tették hozzá.Feltehetőleg ez az a férfi, akiről Scott Morrison ausztrál miniszterelnök azt mondta, hogy agresszív viselkedésű, ausztrál jobboldali szélsőséges.Az ausztrál férfi a fejére szerelt kamera segítségével a Facebookon élőben közvetítette ámokfutását a Maszdzsid al-Núr mecsetnél. A 17 perces videón látszik, ahogy autón megérkezik az épülethez, bemegy, és elkezd lőni a bent lévőkre. Ezután visszamegy az autójához, egy másik fegyvert vesz a kezébe, újra bemegy, és ismét lőni kezd. Ezután elhajt az autóval, de vezetés közben is lő még a mecset felé. A férfi a közvetítés előtt közölt egy 74 oldalas kiáltványt, amelyben leszögezi: fehér bőrű ausztrál, rasszista, tettét bevándorlásellenessége motiválta.A Reuters hírügynökség szerint ezeknek a dokumentumoknak a hitelességét egyelőre nem lehet ellenőrizni. Az sem világos, hogy a linwoodi mecsetnél is az ausztrál hajtotta-e végre a támadást.A rendőrség Twitter-oldalán arra kérte az új-zélandiakat, hogy ne nézzék meg a videót, és ne osszák meg.Egy szemtanú a Reutersnak elmondta, hogy a támadó fehér bőrű volt, szőke, sisakot és golyóálló mellényt viselt. Akkor rontott be a mecsetbe és kezdett el lőni minden irányba, amikor a hívek éppen térdeltek ima közben.Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök bejelentette: a legmagasabbra emelték a terrorfenyegetettség szintjét, ennek megfelelő intézkedéseket vezettek be a kikötőkben és repülőtereken."Ez Új-Zéland egyik legsötétebb napja" - jelentette ki a kormányfő. Később a nemzethez intézett üzenetében azt írta: a tettesek nem azért választották Új-Zélandot a bűncselekmény elkövetésének helyszíneként, mert az a szélsőségesség szigete lenne, ahol elnézik a rasszizmust."Azért választották ki, mert sokszínűségéről, kedvességéről, együttérzéséről ismert, otthona azoknak, akik osztoznak értékeinkben" - tette hozzá.Az iszlám világból számos politikai és vallási vezető ítélte el a terrortámadást.Recep Tayyip Erdogan török elnök egy volt miniszter temetésén közölte: a nyugati társadalmakban egyre több támadás éri a muszlimokat. Felszólította az egész világot, de különösen a nyugati országokat, hogy sürgősen hozzanak intézkedéseket ez ellen.Imran Hán pakisztáni miniszterelnök szerint is az egyre inkább terjedő iszlamofóbiának tudható be a christchurch-i kettős terrortámadás. Szerinte ez a muzulmánokat egységesen sújtó iszlámgyűlölet az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások hatására alakult ki.Elítélte a kettős merényletet Ferenc pápa, az Európai Unió, az Egyesült Államok és számos más ország is.- 49-re emelkedett az új-zélandi Christchurchben két mecset ellen összehangoltan elkövetett pénteki terrortámadás halálos áldozatainak száma - közölte Mike Bush rendőrfőkapitány tévés sajtótájékoztatóján.Korábban 40 halálos áldozatról és húsz súlyos sebesültről szóltak a jelentések.A város központjában lévő Maszdzsid al-Núr mecsetnél 41, Linwood külső kerület mecseténél hét ember halt meg, egy pedig kórházba szállítása után vesztette életét - mondta a rendőrfőkapitány, aki "nagyon alaposan kiterveltnek" nevezte a kettős merényletet.A rendőrfőkapitány elmondta, hogy a rendőrség több házilag készített, járművekhez erősített robbanószerkezetet talált a mecsetek környékén, ezeket hatástalanították.A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogyJacinda Ardern miniszterelnök bejelentette, hogy a hatóságok megemelték a terrorfenyegetettség szintjét, ennek megfelelő intézkedéseket vezettek be a kikötőkben és a repülőtereken.Minden jel arra mutat, hogy a kettős merénylet "jól megtervezett terrortámadás" volt - tette hozzá.Korábban Scott Morrison ausztrál miniszterelnök közölte, hogy agresszív viselkedésű, ausztrál jobboldali szélsőséges az a férfi, akit az új-zélandiak őrizetbe vettek a christchurchi terrortámadások egyik gyanúsítottjaként.Az új-zélandi rendőrség közölte, hogy három férfit és egy nőt vett őrizetbe, és az egyik férfi ausztrál.Az indonéz külügyminiszter közölte, hogy a Maszdzsid al-Núr mecsetben hat indonéz állampolgár tartózkodott a merénylet idején, közülük háromnak nem esett bántódása, a másik hármat még keresik.- Negyvenre emelkedett az új-zélandi Christchurchben két mecset ellen elkövetett terrortámadások halálos áldozatainak száma - jelentette be Jacinda Ardeern új-zélandi kormányfő pénteken.Harminc embert a Maszdzsid al-Núr mecsetnél, tízet pedig a peremkerületi Linwood mecsetben öltek meg, húsz ember súlyosan megsebesült - tette hozzá.- Ausztrál jobboldali szélsőséges az a férfi, akit az új-zélandi rendőrök őrizetbe vettek a christchurch-i mecsetek ellen pénteken elkövetett terrortámadások gyanúsítottjaként - közölte az ausztrál miniszterelnök Sydneyben újságírókkal.Az ausztrál hatóságok készséggel segítenek az eset felderítésében - mondta Scott Morrison.Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök arról tájékoztatta a médiát, hogy a kettős terrortámadásnak 40 halálos áldozata van.Több muzulmán többségű vagy nagyszámú muzulmán lakossal rendelkező ország politikai és vallási vezetői ítélték el a kettős terrortámadást, köztük Indonézia, Malajzia, Törökország, Afganisztán, Pakisztán és India.- Az Otago Daily Times új-zélandi hírportál ugyanakkor olyan részleteket közölt, amelyeket a hatóságok vélhetően még bizalmasan akarnak kezelni. Az egyik, valószínűleg ausztrál születésű elkövető a Facebook-on élőben közvetítette saját gyilkos tettét.A két mecset közel, mindössze néhány kilométerre fekszik egymástól. A portál úgy tudja, hogy a közelben egy gépkocsiban bombát találtak, és az egyik fegyverest egy kórház előtt fogták el.Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök sajtóértekezletén kijelentette: "Ez Új-Zéland egyik legsötétebb napja." Hozzátette: rendkívüli kegyetlenséggel elkövetett, példa nélkül álló erőszakos cselekményről van szó.A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthonában, és az iskolákat is bezárták.