Új-zélandi terrortámadás - Pszichiátriai vizsgálatnak vetik alá a vádlottat

A vizsgálat célja megállapítani, hogy a vádlott pszichiátriai állapota lehetővé teszi-e, hogy felelősségre vonják tettéért.



A férfi pénteken másodszor jelent meg a bíróság előtt, ám ezúttal nem személyesen, hanem videokapcsolaton keresztül. Eddig hivatalosan egy gyilkosság miatt emeltek ellene vádat, de az ügyészség pénteken közölte, további 49 ember megölése miatt is hivatalosan vádat emeltek ellene. Emellett 39 rendbeli gyilkossági kísérletet is a terhére rónak.



A bíró pénteken azt is elrendelte, hogy a feltételezett elkövető június 14-ig maradjon előzetes letartóztatásban.



A szélsőjobboldali, bevándorlásellenes nézeteket valló ausztrál férfi ötven embert lőtt agyon félautomata fegyverekkel az Új-Zéland Déli-szigetén fekvő Christchurch két mecseténél a muszlimok számára kiemelten fontos pénteki ima idején, március 15-én.