Tusk: az EU tagállamainak feltétel nélkül támogatniuk kell Ukrajnát az orosz agresszióval szemben

Az, aki kész eladni Ukrajnát, eladja Európa jövőjét"

Ukrajnát feltétel nélküli támogatásukról kell biztosítaniuk az Európai Uniónak és tagállamainak most, az orosz agresszió idején - hangsúlyozta az Európai Tanács elnöke kedden Kijevben az ukrán parlament rendkívüli ülésén felszólalva.Donald Tusk szavai szerint "csak annak van joga magát európainak nevezni, aki szolidáris Ukrajnával".- hangoztatta.Felhívta a figyelmet arra, hogy éppen azok a politikusok, akik az egységes Európa ellen vannak, azok kérdőjelezik meg Ukrajna területi egységét."Mondd, mit gondolsz Ukrajnáról, hogy tudjam, mit gondolsz Európáról!" - jegyezte meg a Donald Tusk.Idézte II. János Pál pápa szavait, mondván, hogy azok Ukrajnára is érvényesek:"Nincs tisztességes Európa független Lengyelország nélkül. Nincs tisztességes Európa független Ukrajna nélkül. Nincs biztonságos Európa biztonságos Ukrajna nélkül. És egyszerűen fogalmazva, nincs Európa Ukrajna nélkül."Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint szavait kitörő ovációval üdvözölték az ukrán képviselők az ülésteremben.Tusk beszédében kitért a Méltóság Forradalmának elnevezett, 2014-es kijevi Majdan-tüntetésekre.Az Európai Tanács elnöke emlékeztetett arra, hogy a Méltóság Forradalma Ukrajnában európai uniós zászlók alatt kezdődött és zajlott. "Mindig emlékezni fogok a csillagos zászlókra a Hrescsatikon (Kijev főutcáján) és az Örömódára, amely egész Ukrajnában zengett" - mondta.Hangsúlyozta, hogy Ukrajna már akkor bebizonyította igazi európaiságát. "Gyakran mondogatom Brüsszelben: ne oktassátok ki őket arra, hogyan kell európainak lenni, ti tanuljátok meg tőlük, hogy mi az az Európa".Az UNIAN hírügynökség kiemelte, hogy. A jelenleg tartó elnökválasztási kampányban pedig kérte, hogy ne okozzanak "túl nagy kárt" egymásnak. Figyelmeztetett arra, hogy Ukrajna európai ellenfelei minden ürügyet megragadnak, hogy tönkre tegyék a Kijev és Brüsszel közötti szolidaritást. Ukrajnában március 31-én lesz az elnökválasztás első fordulója.Az ülésenPorosenko beszédében megismételte, hogy Ukrajnának legkésőbb 2023-ig be kell nyújtania a csatlakozási kérelmet az Európai Unióhoz, valamint el kell érnie, hogy a NATO elindítsa vele a tagsági cselekvési tervet.Az államfő az orosz agresszióval kapcsolatosan kijelentette, hogyMeggyőződést fejezte ki, hogy véglegesen legyőzik Oroszországot ebben a háborúban, ha az ukránok nem hagyják magukat megosztani, megmarad az egység és a határozottság az Ukrajnát támogató nemzetközi koalícióban is.