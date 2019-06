Turistahajónak ütközött egy tengerjáró hajó Velencében - fotók

Egy lehorgonyzott turistahajónak ütközött egy irányíthatatlanná vált tengerjáró luxushajó Velencében, a kikötői hatóságok szerint legalább négyen könnyebben megsérültek.



Olasz médiaértesülések szerint vagy motorhiba, vagy egy vontatókötél elszakadása okozta a balesetet.



A négy kórházba szállított személy 66 és 72 év közötti turista volt: amerikai, új-zélandi és ausztrál állampolgárok. Kettőjüket már kiengedték a kórházból.



A baleset a San Basilio nevű hajóállomásnál történt, a Giudecca-szigettel szembeni csatornaszakaszon, az egyik fő hajózási csatorna bejáratánál, ahol a hajók a nyílt tengerről beúsznak a városba.



Az MSC Cruises genfi székhelyű nemzetközi hajózási vállalat Opera nevű luxushajója hangosan dudált, ahogy közeledett a kikötőhöz, mire a járókelők futásnak eredtek. A 2679 utas szállítására alkalmas, 54 méter magas és 275 méter hosszú Opera manőverezését két kisebb vontatóhajó segítette. A vontatás közben következett be a motorhiba, vagy szakadt el az egyik vontatókötél, amelynek következtében a több emeletes tengerjáró ellenőrizhetetlenné vált.

A luxushajó ezt követően belerohant a mólóba és az ott horgonyzó kisebb turistahajóba, amelyen helyi források szerint 130 turista tartózkodott. Az ütközéskor többen vízbe estek.



A baleset után Velencében azonnal leállt a forgalom. Felfüggesztették a vasárnapra meghirdetett ünnepi hajós felvonulást is.



Régóta vita tárgyát képezi, hogy kitiltsák-e a tengerjáró hajókat a lagúnaváros egyre zsúfoltabb vízi útjairól. Ez 2004 óta napirenden szerepel, de eddig sohasem vezették be. 2017-ben a velenceiek saját kezdeményezésre népszavazást is rendeztek, amelyen megerősítették, hogy ki akarják tiltani a tengerjárókat Velencéből. A referendum jogilag azonban nem volt érvényes.



A római közlekedési minisztérium vasárnap bejelentette, hogy június végére rendelettel akarja kitiltani az óriás turistahajókat a velencei csatornákról.



Évente mintegy 600 tengerjáró hajó "hajt be" Velencébe: 40 ezer tonna súly feletti óriásokról van szó, amelyek egyenként több ezer turistával érkeznek a városba. Kínálatukban szerepel, hogy egészen a Szent Márk térig behajóznak. A természetvédők többször felhívták a figyelmet a tengerjárók mozgása és szennyezése okozta környezeti károkra.

Fotók: MTI

Tengerjárókkal érkezik Velencébe a látogatók 20 százaléka, és évi mintegy 400 millió euró bevételt jelentenek a városnak.



Az MSC Opera műszaki hiba miatt 2011 májusában félbeszakítani kényszerült egyik útját a Balti-tengeren. Akkor Stockholmban tette partra 1800 utasát, akik úti célja eredetileg Szentpétervár lett volna.



A luxushajók biztonsági hiányosságai újra előtérbe kerültek azt követően, hogy egy szállodahajó nekiütközött egy dél-koreaiakat szállító turistahajónak a Duna budapesti szakaszán. A balesetben heten meghaltak, hét embert kimentettek és 21-en eltűntek.