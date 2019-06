Trump rövid találkozóra hívta meg Kim Dzsongunt

Rövid találkozóra hívta meg Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe szombaton Donald Trump amerikai elnök.



A politikus jelenleg a japán Oszakában tartózkodik a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozóján. A program vasárnap ér véget, amelynek keretében még többek között megbeszélést folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel a két ország közötti kereskedelemről.



Trump szombaton egy Twitter-üzenetben azt írta, Japánból vasárnap Dél-Koreába utazik, hogy találkozzon Mun Dzse In államfővel. Amennyiben Kim Dzsong Un észak-koreai vezető látja üzenetét, találkozhatnának egy kézfogásra a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben.



Trump idén február végén találkozott az észak-koreai vezetővel, de a tárgyalások megfeneklettek a Koreai-félsziget atommentesítésének kérdésében, és a csúcs megállapodás nélkül ért véget.



Az amerikai elnököt a hét elején, amikor ázsiai körútjára indult, megkérdezték találkozik-e majd Kim Dzsong Unnal. Kitérő választ adott, azt felelte sok emberrel találkozik majd, elképzelhető, hogy Kim Dzsong Unnal is beszélhet, de más körülmények között.



A két Koreát elválasztó demilitarizált övezet katonai szempontból rendkívül megerősített határterület. Látogatása nagy biztonsági előkészületeket igényel és azt is legnagyobb titokban végzik. Trump egyszer már megpróbálta felkeresni, amikor 2017-ben Szöulba, a dél-koreai fővárosba látogatott, de akkor a helikoptere nem szállhatott le a területen a nagyon sűrű köd miatt.