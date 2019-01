Trump katonákat küldött Gabonba a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodó amerikaiak védelmére

Erről a Fehér Ház abban a pénteken nyilvánosságra hozott levelében adott tájékoztatást, amelyet a kongresszusi tagokhoz intézett. Az intézkedést azzal összefüggésben hozta az elnök, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban lezajlott - meglehetősen vitatott - választások nyomán erőszakos cselekményekre, zavargásokra lehet számítani.



A levél szerint mintegy nyolcvan fős katonai személyzetet irányítottak Gabonba a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő amerikai állampolgárok és a diplomáciai létesítmények védelmére. A levél szerint január 2-án érkeztek a katonák megfelelő hadifelszereléssel együtt, a katonai légierő támogatásával.



"Ezeket a pótlólagos erőket be lehet vetni Gabonban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy a Kongói Köztársaságban, ha ez elengedhetetlen az említett cél szempontjából" - olvasható a levélben, amely szerint a katonák addig maradnak a térségben, amíg a a Kongói Demokratikus Köztársaságban a biztonsági helyzet megköveteli.



Az afrikai országban lezajlott elnökválasztás körülményeinek a megvitatására pénteken összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa. A zárt ajtók mögött tartott ülést Franciaország kérésére hívták össze annak nyomán, hogy az Európai Unió és az Afrikai Unió felszólította a Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságait a vasárnapi választások eredményeinek tiszteletben tartására.



A mintegy két órán át tartott vita azonban nem zárult közös közlemény elfogadásával. Több ország, köztük afrikaiak is, úgy látták, hogy még korai lenne egy ilyen dokumentum nyilvánosságra hozása. A testület ugyanakkor keddre nyilvános ülést tűzött ki a kérdés újbóli megvitatására.



Az afrikai országban vasárnap elnök-, parlamenti és tartományi választásokat rendeztek, amelyek állítólag szervezési problémáktól hemzsegtek, az ellenzék bírálta a lebonyolítás módját, illetve azt, hogy a voksolás után blokkolták a közép-afrikai ország 80 milliós lakosságának az internet-hozzáférését.



A vasárnap tartott szavazások közül a legfontosabb az elnökválasztás volt, amelynek célja a csaknem 18 éve regnáló Joseph Kabila elnök utódjának kiválasztása volt. Az ország választási bizottságának már aznap közzé kellett volna tennie az előzetes eredményeket, de szerdán közölte: a szavazatszámláló központok még mindig nem kapták meg a leadott voksok több mint 80 százalékát.



Az ellenzék szerint ez a csúszás választási csalásról árulkodik. A ország térségéből érkező külföldi megfigyelők közlése szerint a voksolás viszonylag jól bonyolították le a szervezési problémák ellenére is. A belföldi megfigyelők azonban az eredményt potenciálisan befolyásoló szabálytalanságokra hívták fel a figyelmet.