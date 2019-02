Trump: Hanoiban lesz a csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel

"Munkatársaim éppen most indultak el Észak-Koreából, ahol nagyon gyümölcsöző találkozón vettek részt" - írta Twitter-oldalán Donald Trump. Hozzáfűzte: "várom, hogy találkozzam Kim elnökkel és elősegítsem a békét". Kedden este a kongresszusban tartott évértékelő beszédében az amerikai elnök már bejelentette a második amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó időpontját, és azt is, hogy Vietnamban lesz a tárgyalás, de akkor még nem közölte, hogy a délkelet-ázsiai ország mely városában. Stephen Biegun, az amerikai külügyminisztérium észak-koreai különmegbízottja pénteken fejezte be a csúcstalálkozót előkészítő háromnapos tárgyalásait Phenjanban, az észak-koreai fővárosban.



Donald Trump pénteken este egy második Twitter-bejegyzést is közzétett a várható csúcstalálkozóról. Ebben azt írta: "Észak-Korea Kim Dzsong Un irányításával gazdasági nagyhatalom lesz." Az ázsiai vezető dicséretével folytatta: "Ez egyeseket meglephet, de nem engem, mert megismertem őt, és teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy mire képes." Az amerikai elnök szerint Észak-Korea "egy újfajta rakéta, gazdasági rakéta lesz". Donald Trump és Kim Dzsong Un első csúcstalálkozóját tavaly júniusban Szingapúrban tartották.