Trump és Putyin másfél órán át tárgyalt egymással

Másfél órán át tárgyalt egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Oszakában a G20-országcsoport csúcstalálkozója alkalmával, de utána egyikük sem nyilatkozott a sajtónak.



Először csupán a Fehér Ház által kiadott szűkszavú Twitter-üzenetből derült ki, hogy szó volt Iránról, Szíriáról, Venezueláról és Ukrajnáról, és egyetértettek abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok javítása mindkét ország és az egész világ érdekeit szolgálja.



Később Szergej Lavrov orosz külügyminiszter - aki más orosz tisztségviselők mellett szintén részt vett a találkozón - újságíróknak nyilatkozott az elhangzottakkal kapcsolatban. Mint mondta, a két vezető felszólított a fegyverkezési versenyt okozó lépések elkerülésére.



"A stratégiai támadófegyverekkel, a stratégiai stabilitással kapcsolatban mindkét elnök azt mondta, hogy el kell kerülni bármilyen olyan lépést, amely fegyverkezési versenyhez vezethet. Egyetértettek abban, hogy ezek a kérdések kulcsfontosságúak a nemzetközi közösség számára a biztonsági szférát illetően, hogy Oroszország és az Egyesült Államok mint a két legnagyobb atomhatalom vezető szerepet kell, hogy játsszanak azoknak a kockázatoknak a csökkentésében, amelyek, sajnos, felgyülemlettek ebben a szférában" - mondta Lavrov.



Az orosz külügyminiszter elmondta továbbá: Moszkva kész bármiféle együttműködésre az Egyesült Államokkal a stratégiai stabilitás megerősítése érdekében bármely szinten, amelyen készen áll az amerikai fél.



Az orosz külügyi tárcavezető szerint a két elnök egyetértett abban, hogy az Iránnal kialakult feszültséget politikai és diplomáciai úton kell rendezni. Azt egyelőre azonban nem tudni, hogy ez hogyan fog megjelenni gyakorlati szinten - tette hozzá.



Lavrov szerint Ukrajnával kapcsolatban Trump és Putyin megerősítette elkötelezettségét a minszki megállapodások iránt.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a két elnök ezenkívül megvitatta a Kínával fenntartott kapcsolatokat és az Oroszország és Egyesült Államok közötti kölcsönös kereskedelmet korlátozó tényezőket is. Elmondta továbbá, hogy Putyin meghívta Trumpot a jövő évi győzelem napi ünnepségre is. Peszkov szerint az amerikai elnök pozitívan reagált.



Hírügynökségek kidomborították, hogy a tárgyalások szívélyes hangulatban kezdődtek, és amikor újságírók azt firtatták Trumptól, kérni fogja-e a tárgyalópartnerét arra, hogy Oroszország ne avatkozzon be az amerikai választásba, az amerikai elnök azonnal eleget tett a kérésnek, mutatóujját felemelve kétszer is arra intette Putyint, hogy ezt ne tegyék.



"Igen, természetesen kérni fogom. Ne avatkozzanak be a választásba, kérem! Ne avatkozzanak be a választásba!" - mondta Trump. A fényképezőgépek sűrű kattogása miatt ezt alig lehetett hallani, de Trump szemlátomást inkább tréfának szánta ezt, és gesztusával mosolyt csalt Putyin arcára.



Hírügynökségek ezzel kapcsolatban megjegyzik: Trumpot sok bírálat érte amiatt, hogy túl barátian viszonyul Putyinhoz. Különösen a Helsinkiben tavaly júliusban tartott csúcstalálkozójuk után ostorozták keményen hazájában, mert nyilvánosan nem tette szóvá partnerének azt, amit előzőleg az amerikai hírszerzés megállapított, jelesül, hogy orosz hackerek az elnökválasztás előtt feltörték a Demokrata Párt szerveit, és a közösségi médiában áloldalak generálásával támadták Trump ellenfelét, a demokrata Hillary Clintont.



A Robert Mueller különleges ügyész vezette bizottság két éven át azt is vizsgálta, hogy Trump kampánycsapata összejátszott-e az oroszokkal. A bizottság arra jutott, hogy Oroszország beavatkozott ugyan az elnökválasztásba, de Trump kampánycsapata nem játszott össze Moszkvával, és arra sincs bizonyíték, hogy Trump akadályozni akarta volna ennek feltárásában az igazságszolgáltatást.



Az amerikai-orosz kapcsolatok évekkel ezelőtt, még Barack Obama elnöksége idején leszállóágba kerültek, és jelentősen rontott rajtuk az, hogy Oroszország 2014-ben elcsatolta Ukrajnától a Krímet, majd Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű erőknek nyújtott támogatást a szíriai konfliktusban, gyakorlatilag eldöntve ezzel a háború kimenetelét. Putyin egy minapi tévéinterjújában úgy fogalmazott, hogy a kétoldalú viszony "egyre rosszabb és rosszabb".



A Trumppal folytatott megbeszélés után Putyin tárgyalóasztalhoz ült Theresa May leköszönő brit miniszterelnökkel, és más országok vezetőivel is megbeszélést folytat majd. A kétnapos oszakai csúcson Trump is több fontos találkozót bonyolít le, tárgyalni fog a többi között Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Angela Markel német kancellárral is.