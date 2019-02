Trump-Kim csúcstalálkozó - Nem jutott megállapodásra a két vezető, véget ért a csúcs

Donald Trump amerikai elnök (b) és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a hanoi Metropole szállodában 2019. február 27-én, kétnapos csúcstalálkozójuk első napján. Trump és Kim 2018. június 12-én találkozott először Szingapúrban. MTI/EPA/VNA

Kim Dzsong Un egy újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy nem lenne Vietnámban, ha nem volna hajlandó országa nukleáris leszereléséről tárgyalni.Az AFP francia hírügynökség anyagában úgy fogalmazott, hogy a felek között nézeteltérés van az atommentesítés fogalmának értelmezésében. Kim Dzsong Un arra a kérdésre, hogy milyen konkrét lépéseket tesznek ez ügyben, korábban azt mondta, hogy éppen ezt kell megvitatni.A két vezető tavaly júniusban Szingapúrban, történelmet csinált első találkozójuk megtartásával, de az ott aláírt dokumentum nem tartalmazott igazi konkrétumokat.Most, nyolc hónappal később már konkrét előrelépést vártak a szívélyesnek mondott találkozón.Az AFP azt is felvetette, hogy Trumpnak azért is válhat sürgőssé távozása Hanoiból, mert egykori ügyvédje, Michael Cohen a képviselőház egyik bizottságának szerdai meghallgatásán azt mondta, hogy Trump hazudott az amerikaiaknak. Egyben rasszistának és csalónak nevezte az elnököt. Úgy vélekedett, hogy körbeudvarolja a fehér fajgyűlölőket, és más országokat "koszfészeknek" nevez. Hozzátette, nem tudja, hogy Trump összejátszott-e oroszokkal, de él a gyanúperrel ezen a téren.Nem jutott megállapodásra Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csütörtökön, a vietnami Hanoiban folytatott csúcstalálkozó második napján, a tárgyalások ugyanakkor folytatódnak a jövőben a felek között - mondta Sarah Sanders, a washingtoni Fehér Ház szóvivője.Megerősítette, hogy a két vezető megvitatta a Koreai-félsziget atommentesítését. Hozzátette, hogy most nem jutottak megállapodásra, de a felek küldöttségei a kérdésben később összeülnek majd.A két vezető találkozóját a szóvivő ismét nagyon jónak és építő jellegűnek minősítette.Trump és Kim Dzsong Un a tervezettnél jóval korábban elhagyta a tárgyalások színhelyéül szolgáló szállodát a vietnami fővárosban. Eredetileg egy közös aláírási ceremóniát is terveztek a munkaebéd után, de erre nem került sor.Az értekezlet alapvető tárgyalási szakasza több mint két órán át tartott. Ezután munkaebédet terveztek az étterembe, amely a Le Club Bar nevet viseli, és az 1920-as évek stílusában rendezték be. A helyiség közepén egy hosszú asztalt helyeztek el hófehér abrosszal megterítve, rajta vázakban virággal.A tárgyalások második napját a Hanoi Sofitel Legend Metropole szállodában tartják.Nem kell sietni a megállapodással az észak-koreai atommentesítésről, a megfelelő egyezséget akarják elérni - jelentette ki csütörtökön Donald Trump amerikai elnök a vietnami Hanoiban, az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó második napján.Az amerikai elnök a megbeszélések folytatása előtt tartott sajtótájékoztatón megerősítette már korábban is hangoztatott álláspontját, hogy nem kell elsietni a megállapodást Phenjannal. "A gyorsaság nem fontos, ami az, hogy a megfelelő egyezséget érjük el" - mondta, hozzátéve: értékeli, hogy Észak-Korea a szingapúri csúcs óta nem hajtott végre atom- és rakétakísérleteket.Trump hangsúlyozta: kapcsolata Kimmel erős, és ilyenkor "jó dolgok" történnek. Részleteket mellőzve hozzátette: az első nap díszvacsoráján több jó ötlet is felmerült.Kim Dzsong Un arra a kérdésre válaszolva, hogy bízik-e megállapodás létrejöttében, közölte: korai megmondani, de azt semmiképp sem állíthatja, hogy borúlátó lenne. Az ösztönei azt súgják, hogy jó eredményekkel fog zárulni a csúcstalálkozó - mondta.Ugyancsak újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy nem lenne Vietnamban, ha nem volna hajlandó országa nukleáris leszereléséről tárgyalni.Az észak-koreai vezető közölte, üdvözölné egy amerikai kapcsolattartó iroda létesítését Phenjanban. Trump ezt jó ötletnek találta, és felvetette, hogy Phenjan is nyisson irodát az Egyesült Államokban.Arra a kérdésre válaszolva, hogy lesz-e politikai zárónyilatkozat a csúcs végén, Trump azt válaszolta: "majd meglátjuk". Megismételte, hogy ha megegyezésre jut a két ország, Észak-Korea gazdasági hatalommá válhat.Afelől is érdeklődtek újságírók, hogy az emberi jogok kérdése szóba került-e megbeszéléseiken. Erre az amerikai elnök azt mondta, hogy mindent megvitatnak.Az AP szerint a csúcstalálkozó esetleges eredményei között lehet a koreai háborút lezáró békeszerződés a két ország között, ami a Dél-Koreában állomásozó amerikai katonák létszámának csökkentéséhez vagy az amerikai szankciók részleges feloldásához vezethet. Utóbbi esetben Észak-Korea elindíthatná a Dél-Koreával tervezett gazdasági projekteket. A kételkedők azonban felhívták a figyelmet, hogy az ilyen típusú megállapodások gyengítenék Washington tárgyalási pozícióját, az észak-koreai atommentesítés pedig elmaradna.Megfigyelők szerint a tavalyi szingapúri csúcson Kim valamelyest megvezette Trumpot az atommentesítésről szóló ígéretével, valójában az amerikai szankciók feloldását akarta kiédesgetni tőle. Több magas rangú amerikai tisztviselő is arra az álláspontra jutott az utóbbi időben, hogy Phenjannak esze ágában sincs megválni az atomfegyverektől, mert az az egyetlen aduja a nemzetközi közösséggel, így az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásain. A szingapúri találkozón nem esett szó az atomfegyver-mentesítés részleteiről, az ellenőrzés módjáról és a menetrendjéről sem.