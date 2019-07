Trópusi hőségben kezdődött meg a híres bayreuthi operafesztivál

A bajor várost felforrósító trópusi hőségben nyílt meg csütörtökön délután a Bayreuthi Ünnepi Játékok.



A Richard Wagner tiszteletére 108. alkalommal megrendezett operafesztivál a 39 Celsius-fokos melegben, a világhírű szerző Tannhäuser című operájának új rendezésű előadásával vette kezdetét. A 19. századi operát az orosz Valerij Gergijev vezényli, a főszerepet Stephen Gould énekli. Tobias Kratzer rendezésében az előadás a színháztermen kívül is folytatódik, és az első szünetben a Festspielhaus előtti parkban egy drag queen előadása látható.



A fesztivál parkját 15 ezer nyári virággal ültették be, de a város kertészeti hivatala elismerte, hogy az aszályos időjárás és a hőség miatt nem könnyű megőrizni szépségüket.



A vörös szőnyeges premierre Angela Merkel német kancellárt ezúttal nem kísérte el a férje, de ott volt több vezető német politikus, köztük Monika Grütters, Jens Spahn és Dorothee Baer, valamint Markus Söder bajor miniszterelnök.



Merkelről köztudomású, hogy Wagner-rajongó.



A következő öt hétben a világ minden tájáról érkeznek vendégek Bayreuthba, hogy meghallgassák a Wagner operáiból megrendezett 32 előadást.



A fesztivál jelmeztervezője elmondta: rekordmennyiségű, 3000 méternyi ruhaanyagot használtak fel az előadásokhoz, csak a kórusnak 600 kosztümöt készítettek.



Katharina Wagner, a fesztivál igazgatója korábban elmondta, hogy 2021-ben a fesztivál történetében először női karmester is pulpitusra áll majd Bayreuthban.



A Bayreuthi Ünnepi Játékok augusztus 28-ig tart.



